Joan Mir se siente con todo lo necesario para hacer "un buen fin de semana"

"Creo que tenemos todo lo necesario para hacer otro buen fin de semana si las condiciones nos favorecen", afirma Mir en la nota de prensa de HRC (Honda Racing Corporation), difundida este martes, y recuerda estar "en la parte más intensa de la temporada, con muchas carreras consecutivas".

"Podemos sacar mucho provecho de los buenos momentos", insiste el campeón del mundo de MotoGP en 2020, quien comenta que "igual que en Hungría y Mugello", será crucial para el equipo recopilar toda la información posible y "terminar todas las carreras".

El italiano Luca Marini, undécimo en la clasificación del Mundial, destaca el hecho de que ahora hay "dos carreras seguidas", motivo por el que serán "dos semanas muy ajetreadas".

"Salimos de Hungría con una buena impresión y ahora, al llegar a Brno, tenemos trabajo por delante", reconoce Marini, quien explica del trazado checo que requiere "mucha fluidez en las distintas curvas y conseguir suficiente agarre será crucial para tener un buen fin de semana".

"El año pasado en Brno todavía me estaba recuperando de mis lesiones, pero estoy seguro de que podemos ser más competitivos", afirma Marini.