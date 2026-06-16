McLaren apela ante la FIA por retirarle la sanción y devolverle el podio a Gasly en Mónaco

"Aunque respetamos el proceso judicial de la FIA y el rol de los comisarios, creemos que este caso despierta cuestiones importantes sobre la justicia deportiva, la consistencia regulatoria y la integridad de la competición", reza el comunicado del equipo.

Alpine, escudería de Gasly y del argentino Franco Colapinto, había apelado las dos sanciones de cinco segundos cada una al francés, que le hicieron terminar séptimo, y la FIA anunció el pasado viernes que las revocaba. Por ese motivo, Gasly quedó tercero en la clasificación de la prueba, que ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del Mundial- por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Otro francés, Isack Hadjar (Red Bull), que fue quien subió al podio en el principado de la Costa Azul, se bajó del puesto de honor y pasó a ser cuarto. También perdieron una plaza el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico-sueco Arvid Lindblad (RB), ahora quinto, sexto y séptimo, respectivamente.

McLaren, perjudicado por ese puesto de Piastri, decidió apelar la revocación de la sanción que devolvía a Gasly al tercer cajón del podio. "Durante el fin de semana del Gran Premio, todos los equipos operaron de acuerdo con las regulaciones y prácticas estándar establecidas en lo que concierne al límite de velocidad en el 'pit lane'. Los competidores aceptaron las sanciones impuestas bajo esas normas", continúa la escudería.

"Desde nuestro punto de vista, la retirada de las sanciones crea una situación en que algunos competidores están en desventaja por haber actuado de acuerdo con las normas y las decisiones de los comisarios. Esto puede crear desigualdad deportiva y minar la confianza en la aplicación consistente de las normas", incide el comunicado.

McLaren termina aclarando que su objetivo no es ir en contra de Gasly, el beneficiado por la retirada de la sanción: "Nuestra decisión de apelar no está dirigida a ningún competidor. En cambio, refleja nuestra creencia de que el campeonato se beneficia de las normas cuando son aplicadas de forma consistente, transparente y justa a todos los participantes".