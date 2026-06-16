Quiles y Morelli llegan a Brno, un circuito que les gusta "mucho"

"Brno es un circuito que me gusta mucho y estoy deseando dar gas de nuevo después de esta semana de parón", reconoce Quiles, quien dice estar "muy contento por haber vuelto a ganar en Hungría", pero que ya está "mentalizado" para la siguiente carrera.

"El año pasado me fue bien en este circuito, pero mantengo las expectativas bajas porque será un fin de semana nuevo", explica el líder del Mundial en la nota de su equipo, en la que afirma que el objetivo es ir "paso a paso" y continuar de la misma forma que hasta ahora porque le funciona "muy bien".

"Trabajar solo, buscar una buena puesta a punto y ser rápido desde el primer entrenamiento": ese es el planteamiento de Máximo Quiles.

En el caso de Marco Morelli dice afrontar dos circuitos que le gustan "mucho", por el de Brno y al siguiente fin de semana en el TT Assen de los Países Bajos, aunque destaca que "este fin de semana será especial", porque en Brno fue debutó en el Mundial el año pasado y tiene ganas de ver qué puede hacer allí.

Morelli comenta que lleva "una buena dinámica" y que llega de un fin de semana en el que tuvo "buen ritmo", por lo que está "motivado" para poder dar un "último paso para llegar a lo más alto".