El malasio Hakim Danish comienza en Brno con nuevo récord absoluto

Danish rodó en su decimotercera vuelta en 2:04.938, tiempo con el que rebajaba el anterior récord, establecido el pasado año por el italiano Guido Pini sobre una KTM con un registro de 2:05.019.

La tanda libre matinal ya comenzó con dos hechos relevantes, el primero de ellos que el líder de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM), partía con ganas y marcando el mejor tiempo a las primeras de cambio y, en el lado opuesto, el italiano Guido Pini (Honda) se iba por los suelos entre las curvas siete y ocho tras completar apenas cuatro vueltas y sin poder recuperar la moto para disputar el resto de sesión.

Desde esos primeros instantes de la sesión se estableció un duelo por el liderato de la categoría entre los dos primeros clasificados de la misma, Máximo Quiles y el también español Álvaro Carpe (KTM), a los que también se unieron poco después los hispanoargentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) y el malasio Hakim Danish (KTM), entre otros.

El italiano Matteo Bertelle (KTM) fue la siguiente víctima propiciatoria del trazado checo al irse por los suelos en la curva catorce, sin que pudiese volver a salir a pista, cuando a Quiles se le anuló una vuelta rápida tras pasar por la zona de la caída del italiano mientras ondeaba bandera amarilla, aunque mantenía el liderato con 2:06.244.

Poco después, Quiles fue superado por su propio compañero de equipo, Marco Morelli, que paró el cronómetro en 2:06.180, apenas 64 milésimas de segundo más rápido que el murciano.

Cuando la tanda entró en sus últimos seis minutos, se 'encaramó' a la primera posición David Almansa (KTM), vencedor de la primera carrera del año en Tailandia, que rodó en 2:06.068, aunque le duró poco, pues por detrás atravesaron la línea de meta, por primera vez por debajo del 2.06, tanto Joel Esteban (KTM), que lo hizo en 2:05.795, como Álvaro Carpe, en 2:05.868.

Ni Esteban ni Carpe aguantaron sus posiciones, superados segundos más tarde por el malasio Danish, quien rodó en 2:05.421, probablemente ya con un juego de neumáticos nuevos más blandos, como también Álvaro Carpe, que recuperó la segunda plaza al rodar en 2:05.459.

Esos instantes finales registraron numerosos parciales de vuelta rápida, con un Hakim Danish pletórico que acabó batiendo el récord del circuito para la categoría al rodar en 2.04.938.

Nadie pudo batir el récord de Danish, que se marchó a su taller como el más rápido de la tanda, por delante de los españoles David Almansa y Álvaro Carpe, el australiano Joel Kelso y el líder del mundial, Máximo Quiles.