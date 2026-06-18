Vincenzo Montella atendió a los críticos antes del duelo contra Paraguay

El descargo de Montella: “Soy más turco que los que buscan el caos”

El seleccionador turco, Vincenzo Montella, ofreció una rueda de prensa previa al partido contra Paraguay. En respuesta a las críticas dirigidas al equipo tras el encuentro contra Australia, el técnico italiano declaró: “Creo que soy más turco que quienes buscan sembrar el caos y perjudicar a Turquía. Siempre me esfuerzo por el éxito de este equipo”.

Vincenzo Montella, seleccionador de Turquía, que disputará su segundo partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Paraguay, hizo declaraciones antes del encuentro. Montella afirmó que las críticas eran muy duras y dijo: “Creo que soy más turco que aquellos que quieren crear caos y dañar a Turquía. Siempre lucho por el éxito de este lugar”.

Visiblemente afectado por el clima que se generó alrededor de la delegación tras la caída por 2-0 frente a los oceánicos, el estratega italiano decidió profundizar en su arraigo con el país euroasiático y cuestionó el sistema destructivo de los medios locales:

“Soy turco, llevo aquí cinco años. Comprendo perfectamente las emociones y los sentimientos que experimentaremos en Turquía. Estábamos muy disgustados después de ese partido. No solo eso, sino que se generó un caos. Después del partido, también se intentó aprovechar esa situación. Llevamos tres años logrando grandes cosas aquí. Avanzamos hacia el éxito junto con los jugadores. Si bien somos reconocidos internacionalmente, me entristece que estemos tan lejos de recibir ese reconocimiento en nuestro propio país y que exista un sistema que intente destruirlo tras la primera derrota. Que nadie dude de que en el próximo partido seguiremos trabajando duro como siempre y avanzaremos hacia nuestros objetivos”, manifestó el italiano.

El blindaje al plantel y los “creadores de confusión”

El experimentado entrenador, que afirmó que los jugadores deben recibir críticas constructivas, apuntó a que este tipo de campañas mediáticas terminan golpeando la confianza de un plantel con mucho futuro, pero con futbolistas de corta edad: “No me limito a repetir lo que se dice en las salas de prensa, pero algunas personas están creando confusión. Esto no me afecta”.

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Al mismo tiempo, el conductor de la selección de la medialuna y la estrella volvió a poner el foco en la falta de memoria del entorno: “Estoy muy decepcionado. Porque este equipo ha logrado muy buenos resultados en los últimos 3 años, y creemos que merecemos un poco más de respeto. De hecho, me siento como un turco. Me siento más como un turco que muchos de los que sirven y alimentan este caos. Algunos individuos están creando confusión, no me afecta a mí, pero sí a los jugadores porque están en sus veintitantos años”.

El análisis táctico del debut y la clave para quebrar a Paraguay

Dejando de lado la polémica externa, Montella afirmó que habían analizado el partido contra Australia y desmenuzó los argumentos futbolísticos de la derrota, detallando el ingreso de una de sus piezas en la etapa complementaria: “Realmente hicimos entrar a Ismail al juego en la segunda mitad. Porque conocíamos los contraataques de Australia. Tuvimos 30 oportunidades de tiro contra Australia en el Mundial. Cuando el equipo contrario reúne a 10 jugadores en los últimos 25-30 metros, es muy difícil superararlo. Por lo tanto, necesitas poder disparar desde lejos”.

Con miras al decisivo choque ante el combinado albirrojo en la jornada del sábado, el técnico hizo una fuerte autocrítica de cara a lo que su equipo debe corregir de manera inmediata sobre el césped: “En algunos aspectos, podríamos haberlo hecho mucho mejor. Podríamos haber tenido un mejor control del balón y haber neutralizado estas amenazas”.