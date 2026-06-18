El mundialista Tim Payne: “Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica”

El anuncio oficial y un video ante 6 millones de seguidores

El defensor neozelandés Tim Payne fue oficializado como nuevo jugador de Olimpia, momento después subió un video en su cuenta de Instagram, donde ya tiene casi 6 millones de seguidores, con palabras de agradecimiento al Wellington Phoenix Football Club además de referirse al gran desafío que implica vestir la camiseta franjeada.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

En su emotiva despedida del club que lo cobijó durante gran parte de su carrera profesional, el futbolista dejó en claro el peso de su determinación: “No fue una decisión fácil. Siete años en el Wellington Phoenix. 149 partidos. A los aficionados, a mis compañeros de equipo y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, en los momentos buenos y en los malos, gracias. Sin ustedes no estaría aquí representando a mi país en la Copa del Mundo, la cúspide misma de este deporte”.

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La obsesión por la gloria sudamericana y un fuerte lazo familiar

El salto al fútbol de este continente representa un hito absoluto para el experimentado zaguero, quien se mostró conmovido por la rica historia de la institución de Para Uno y las metas deportivas que se le presentan en el horizonte: “Siempre me he exigido al máximo para ser el mejor futbolista posible. Ponerme a prueba en lo más alto del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber pedido como profesional. El Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia increíble, una afición apasionada y unas ambiciones a la altura de su grandeza. Estoy deseando asumir ese reto. Estoy listo”.

La historia está por comenzar.



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Experiencia mundialista para vestir la camiseta del Rey de Copas.



¡Te esperamos en casa, Tim!



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The history is about to begin.



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World Cup experience to wear the jersey of the King of Cups.



We’re waiting for you at home,… pic.twitter.com/2vp0RrL6GW — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Más allá del plano estrictamente profesional, el desembarco en Paraguay guarda un trasfondo íntimo y muy emotivo para el entorno del futbolista debido a las raíces de su pareja: “Para nuestra familia, esto es algo realmente especial. Para mi hijo, Brooklyn, crecer hablando español como lo hacía su mamá, sumergirnos en la cultura de mi pareja y en el mundo de su familia... eso es lo que hace que esto sea mucho más que un simple traspaso futbolístico. Oportunidades como esta no se presentan a menudo y no lo damos por sentado”.

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Finalmente, el polifuncional defensor no se olvidó del público que lo empujó digitalmente a dar este salto masivo y aclaró dónde está puesta su cabeza antes de ponerse a las órdenes de su nuevo club: “Y a toda la comunidad de Latinoamérica, especialmente a Valen Scarsini (el influencer argentino quien lo hizo viral en redes sociales), que han sido parte de este viaje increíble, muchas gracias, esto también es por ustedes. Estoy agradecido por las oportunidades que el fútbol me ha brindado y emocionado por lo que está por venir, pero en este momento mi enfoque está en representar a mi país en la Copa del Mundo. Ahora… de vuelta al trabajo".

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El fenómeno viral que debutó en el Mundial

Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que inició el influencer argentino Valen Scarsini, debutó el lunes en la máxima cita del fútbol en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán. El lateral derecho disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no ofreció jugadas destacadas en ninguna de las áreas.

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Nacido en Auckland en 1994, comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers de Lancashire y llegó a disputar encuentros con el primer equipo. Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó consolidándose en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano. Habitual como lateral derecho, aunque también puede actuar como central, Payne debutó con la selección con apenas 18 años y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.