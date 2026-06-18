IPS dice que exclusión de “patrones primarios” es técnica y no elimina medicamentos de su Vademécum

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado para intentar frenar la alarma entre sus asegurados. La previsional aclaró que la reciente exclusión de determinados “patrones primarios” no implica la eliminación de medicamentos destinados a los asegurados ni afectará a los tratamientos en curso.

Según el comunicado oficial de la institución, estos patrones primarios son, en realidad, sustancias de referencia de alta pureza que utiliza exclusivamente el Departamento de Control de Calidad para realizar ensayos analíticos y verificar que los lotes de fármacos que se compran cumplan con los estándares de seguridad.

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“Estos materiales NO constituyen medicamentos destinados a los pacientes ni forman parte de los tratamientos prescritos”, enfatizó la previsional.

Una aclaración técnica en medio del fuerte recorte

La reacción del IPS ocurre después de que estallara el escándalo por la eliminación de 939 ítems de su listado oficial. La previsional había presentado esta gran depuración como un ajuste administrativo necesario para sanear las finanzas del seguro social y dejar de comprar “al santo botón”. Sin embargo, la explicación técnica sobre los “patrones primarios” busca separar la gestión interna de laboratorios de la provisión real en farmacias.

“La exclusión de determinados patrones primarios no implica la eliminación de medicamentos del Vademécum Institucional, ni la suspensión de tratamientos, ni la pérdida de acceso de los asegurados a los fármacos correspondientes. La medida se limita al ámbito técnico y administrativo del Departamento de Control de Calidad”, reza el descargo de la previsional.

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Pacientes se mantienen en alerta

La Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS (APODIPS) ve con alerta esta medida. El plan original aprobado el martes último por el Consejo de Administración desglosa el recorte de 916 ítems catalogados oficialmente por el IPS bajo la etiqueta de “insumos” y 23 ítems identificados de forma específica como “medicamentos”.

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Según el análisis preliminar que hicieron los propios pacientes con cáncer, dentro del gigantesco lote de “insumos” se camuflaron en realidad al menos 99 medicamentos de alta complejidad oncológica y soporte vital.

La preocupación de los enfermos crónicos y oncológicos se centra en la posible desaparición de biofármacos y anticuerpos monoclonales que salvan vidas diariamente. Entre los nombres figuran en las listas Rituximab y Trastuzumab, utilizados de forma esencial en terapias contra distintos tipos de cáncer. Adalimumab y Etanercept, prescritos para afecciones inflamatorias y crónicas severas. También Pegfilgrastim y Filgrastim, medicamentos de soporte vital críticos para levantar las defensas de los pacientes tras sesiones de quimioterapia.