MotoGP elimina los dispositivos de altura y amplía distancias en parrilla en las salidas

Según un comunicado difundido por la organización, dos de estas modificaciones del reglamento, la eliminación del dispositivo de altura y la limitación del número de pilotos por fábrica, afectarán tan solo a la categoría de MotoGP, mientras que la ampliación de las distancias entre pilotos en parrilla, que busca aumentar la seguridad en las salidas, se aplicará también a las categorías de Moto2 y Moto3.

Asimismo, la desaparición de los 'holeshot devices' entrará en vigor de forma inmediata en el próximo Gran Premio de Países Bajos, que se disputa del 25 al 28 de junio en el Circuito de Assen, mientras que el aumento de las distancias entre pilotos -de tres a cuatro metros en la separación vertical, de nueve a doce metros entre cada fila de tres pilotos- será de aplicación a partir del Gran Premio de Alemania, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio.

Por su parte, la nueva norma que limita a un máximo de seis los pilotos autorizados por fabricante, lo que en la práctica se traduce en que las fábricas solo podrán suministrar motos a dos equipos adicionales además del oficial, tendrá validez en la categoría reina a partir de 2028, siempre que en ese momento compitan al menos cinco fabricantes en el campeonato.