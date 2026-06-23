Bezzecchi y Martín, confiados en que el TT Assen puede ser "positivo" para ellos

Bezzecchi afirma, en la nota de prensa de Aprilia difundida este martes, que se alegra de "volver a Assen", pues es un circuito que le gusta "mucho" y al que llega después de "un fin de semana complicado", después de su caída en la esprint del sábado y la sanción a raíz de su agresión a un comisario, que le impidió disputar la carrera larga.

No obstante, agrega que continuará "mirando hacia adelante".

"El objetivo será seguir trabajando en la misma línea que hasta ahora, confirmar los avances que hemos mostrado en las últimas carreras y dar un paso más hacia adelante", señala el líder del Mundial de MotoGP.

En el caso de Martín, "el fin de semana de Brno fue positivo, y creo que Assen podría ser un circuito más adecuado para nuestras características", reconoce, si bien destaca que "lo importante es seguir trabajando en equipo para averiguar juntos qué nos falta para ser más competitivos".

"Estoy convencido de que Aprilia y el equipo encontrarán el camino correcto", asevera el campeón del mundo de MotoGP de 2024, que se encuentra a sólo 8 puntos de su compañero de equipo en la clasificación.