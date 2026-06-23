El Circuito del Jarama (España) se consolida en la Fórmula E con una doble prueba en 2027

Según informó la organización, tras el éxito cosechado la presente campaña con el que ha sido el primer E-Prix de su historia, el Circuito del Jarama consolida su presencia en el Mundial al recibir el campeonato eléctrico por segundo año consecutivo, esta vez en una edición completa que albergará una doble prueba los días 26 y 27 de junio de 2027 con la que se dará cierre a la gira europea.

A diferencia de 2026, año en el que Madrid se estrenó con una ronda simple disputada en marzo, esta vez las carreras llegarán al trazado español entrado el verano, por lo que una de las opciones para mitigar el calor en caso de altas temperaturas pasaría por valorar una modificación de la planificación habitual para retrasar el horario hasta la franja de tarde o, incluso, la nocturna.

Con estas dos carreras, el circuito madrileño alcanza su máxima cota de representación en el Mundial, ya que también está previsto que acoja de nuevo los test oficiales de pretemporada, una cita que tendrá lugar del 16 al 20 de noviembre y en la que los equipos pondrán a prueba juntos por primera vez el monoplaza GEN4, con el que se espera una revolución en la competición para la temporada 2026-2027.

"El Circuito de Madrid Jarama-RACE complementa a la perfección nuestra increíble nueva tecnología GEN4, con sectores técnicos y sectores de alta velocidad diseñados para mostrar el rendimiento y la capacidad de adelantamiento de estos coches", declaró Alberto Longo, cofundador y director ejecutivo de Formula E.

Por su parte, el director del Circuito de Madrid Jarama-RACE, Ignacio Fernández, consideró que la decisión de mantener el trazado en el calendario representa “una muestra de confianza" de la FIA y de Fórmula E en la gestión del evento.

"Haber sido capaces de responder con éxito a un reto de esta dimensión y volver a recibir la responsabilidad de albergar una prueba mundialista confirma nuestra capacidad para organizar eventos internacionales del más alto nivel", afirmó.

De la mano de los GEN4, los nuevos bólidos con tracción total activa, aceleración de 0 a 100 km/h en 1,8 segundos y componentes 100% reciclables, llega también un nuevo formato para los fines de semana de doble cita: el 'E-PrixUnleashed', una carrera al esprint y sin paradas en boxes que complementará a la clásica y en la que los coches mostrarán sin restricciones sus 600 kW de potencia para ofrecer un estilo más dinámico, entretenido y rápido.

Además, la nueva campaña, que arranca el 18 de diciembre en Arabia Saudí con el E-Prix de Yeda, de donde viajará a México, Estados Unidos y Brasil antes de pasar por China, para luego iniciar en Alemania la gira europea (Berlín, Mónaco, Londres, Países Bajos y Madrid) y acabar con las pruebas de Shanghái y Tokio, incorpora Zandvoort, Las Américas (Austin, Estados Unidos) y Brands Hatch (Reino Unido) a su cartera de circuitos.

Asimismo, contará con ocho fines de semana de pruebas dobles -Yeda, Estados Unidos (Austin y Miami), Berlín, Mónaco, Londres, Zandvoort, Madrid, Shanghai y Tokio- frente a los seis actuales. En total, el los monoplazas eléctricos recorrerán trece ciudades y ampliarán el número de carreras de 17 a 21, cifra récord del campeonato, que afronta el calendario más extenso de su historia.

Otra de las novedades es el desembarco de Opel como fabricante oficial, que se suma a Jaguar, Nissan, Citroën, Lola Cars, Mahindra y Porsche.

18/19 septiembre 2026 Arabia Saudí. Circuito Corniche de Yeda (2 rondas)

16 enero 2027 México. Autódromo Hermanos Rodríguez Ciudad de México (1 ronda)

6 febrero 2027 EE.UU. Circuito Las Américas de Austin (1 ronda)

20 febrero 2027 EE.UU. Autódromo de Miami (1 ronda)

13 marzo 2027 Brasil. Sambódromo Anhembi de Sao Paulo (1 ronda)

17 abril 2027 China. circuito Haitang Bay de Sanya (1 ronda)

8/9 mayo 2027 Alemania. Circuito aeropuerto Tempelhof de Berlín (2 rondas)

15/16 mayo 2027 Mónaco. Circuito de Mónaco (2 rondas)

29/30 mayo 2027 Reino Unido. Circuito Brands Hatch Londres (2 rondas)

18/19 junio Países Bajos. Circuito de Zandvoort (2 rondas)

10/11 julio 2027 China. Circuito de Sanghai (2 rondas)

24/25 julio. Japón. Circuito urbano de Tokio (2 rondas)