Revocación de credenciales de FIFA es “extrema y desproporcional”, dice abogado

Ayer, lunes, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) notificó a Editorial Azeta S.A., ABC Color y ABC Cardinal la revocación de la credencial que acredita al locutor deportivo Jorge ‘Chipi’ Vera a cubrir los partidos del Mundial 2026 debido a lo que el ente deportivo calificó como “repetidos ataques personales y comentarios despectivos dirigidos a oficiales de la FIFA” emitidos por Vera durante la transmisión del partido entre las selecciones nacionales de Paraguay y de Turquía, el pasado sábado.

La notificación de FIFA fue remitida luego de que ABC desafectara al comunicador de la cobertura oficial del Mundial y de programas vinculados al torneo, y luego de que Vera reconociera ante la FIFA que cometió un exceso verbal por la tensión de la transmisión en vivo y enviara una nota de rectificación y disculpas.

En consecuencia, ABC ha enviado a la FIFA una solicitud de que la revocación de la acreditación del locutor sea revisada, argumentando que la medida constituye “una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación”, según un comunicado a la opinión pública emitido por el medio.

Una medida “extrema y desproporcional”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el abogado César Coll, director jurídico de ABC Color, ratificó la postura del medio opinando que la medida contra Vera es “extrema y desproporcional” y que esta “se desnaturaliza por completo al darse el acto de la rectificación” por parte del locutor.

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“Cuando uno comete un exabrupto, que no es más que extremar el uso de la palabra, lo natural en la sanción, proporcionalmente hablando, es la espera de disculpa o rectificación”, dijo Coll. “Antes de que llegara la sanción, ‘Chipi’ de corazón pidió disculpas porque sintió que el momento lo superó”.

Sin embargo, admitió tener poca fe en que la FIFA revisará su decisión. “El grupo ABC lo apoya (a Vera), la rectificación vino de él, la batalla se está dando, se presentó un pedido de revisión”, declaró.

El abogado agregó que “nos guste o no, la FIFA es una institución privada y se maneja dentro del derecho privado”.

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“Puede considerarse que (FIFA) tiene una naturaleza híbrida, dado que se beneficia de privilegios estatales en todo el mundo, pero jurídicamente no existe ningún fallo que le dé esa naturaleza”, añadió.

Según el contrato con FIFA, el grupo ABC, a través de Cardinal tiene la licencia de transmisión para Paraguay y “en esa licencia te sometés a ciertas reglas, y una es aceptar la política de FIFA en cuanto a lenguaje y no violencia”, explicó Coll.

“Lamentablemente, ‘Chipi’ tuvo la ‘desgracia’ de tener micrófono; si micrófono teníamos todos los que estábamos viendo el partido, creo que iba a haber homogeneidad en el lenguaje, por ser una cuestión emotiva”, agregó.