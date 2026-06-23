Marc Márquez vestirá 'de rojo' dos temporadas más, hasta el final de 2028

De esta manera, el carismático dorsal '93' amplía una colaboración que permitió a Márquez protagonizar un impresionante regreso en 2025, cuando conquistó su séptimo título de MotoGP y el primero vestido de rojo Ducati.

En su primera temporada con Ducati, Marc Márquez logró 14 victorias en las carreras esprint y 11 triunfos en grandes premios, lo que le permitió conseguir matemáticamente el título en Japón, cinco grandes premios antes del final de la temporada para establecer un récord histórico de puntos en una sola temporada y completando uno de los más relevantes regresos a la competición de la historia de cualquier deporte.

En 2026, Marc Márquez protagoniza otro regreso, después de un inicio de temporada más complicado marcado por un problema en su maltrecho hombro derecho, habiendo reducido la diferencia con el líder Marco Bezzecchi a sólo 40 puntos, de los 102 que le llevaba al final del Gran Premio de Italia.

Su triunfo en Hungría, el primero de los dos consecutivos que ahora acumula por el de la República Checa, también supuso la victoria número 100 de Ducati y suya personal en todas las categorías.

En la nota de prensa, Marc Márquez destaca que él es "rojo" Ducati, motivo por el que está "realmente feliz" con el nuevo acuerdo firmado con Ducati y "por seguir formando parte de esta familia".

"Cuando decidí unirme a Ducati, estaba convencido de que era el proyecto más competitivo; ellos creyeron en mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo duro y con esta renovación, han reafirmado una vez más ese compromiso, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad que necesitaba para tomar la decisión correcta", explica el de Cervera (Lleida).

"En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos, un resultado de un valor incalculable que confirma que el camino que elegimos era el adecuado", reconoce el nueve veces campeón del mundo, quien resalta que sigue compitiendo porque "amo este deporte", en el que quiere "alcanzar objetivos aún más ambiciosos".

"Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para lograrlo. Mientras esté aquí, lo daré todo para pintar el futuro de rojo", recalca Marc Márquez, de 33 años.

El italiano Claudio Domenicali, CEO de Ducati, reconoce que "la renovación con Marc para las temporadas 2027 y 2028 representa la elección más natural después de los increíbles resultados que logramos juntos en su primera temporada de rojo, en la que aportó a un equipo ganador una mentalidad, si cabe, aún más determinada y un espíritu competitivo extraordinario".

"Marc, además de ser un talento excepcional, representa perfectamente la mentalidad Ducati, basada en una gran dedicación y sacrificio, pero también en la armonía dentro del equipo y en la capacidad de ser grandes profesionales incluso en un ambiente divertido y tranquilo", afirma Domenicali.

El también italiano Luigi Dall’Igna, mánager general de Ducati, destaca que "la confianza, la relación entre Ducati y Marc empieza aquí".

"Él nos buscó primero, después nos eligió, y hoy estamos felices de decir que estamos planificando un futuro juntos, en el que Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su auténtico espíritu competitivo por encima de todo en las decisiones que han guiado su experiencia con Ducati", explica Dall'Igna.

"Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado, pues ha llevado la Desmosedici GP a su máximo rendimiento, mejorando cada componente" destaca Dall'Igna, quien reconoce que "las ambiciones siguen siendo las mismas".

"Estoy feliz de poder vivir, tanto en lo deportivo como en lo personal, un nuevo capítulo de esta historia junto a Marc", concluyó.