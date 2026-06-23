Máximo Quiles, líder del mundial de Moto3, espera no cometer los errores del año pasado

"El año pasado fui demasiado ansioso en Assen y cometí algún error, pero con lo que he aprendido desde entonces voy con la mentalidad correcta", reconoce en la nota de prensa de su equipo Quiles, que cuenta con una ventaja de 65 puntos sobre su inmediato perseguidor, el también español Álvaro carpe.

El pupilo de los hermanos Márquez y piloto del equipo propiedad de Jorge Martínez 'Aspar' ha señalado que su misión es "seguir trabajando" con su "propio ritmo y en solitario" porque ese planteamiento le está "yendo bien" y que espera llegar a los Países Bajos "más motivado".

Su compañero de escudería, el hispanoargentino Marco Morelli (KTM), quinto en la tabla de puntos del mundial con 86 puntos, a cien de Quiles, ha destacado las ganas que tiene de correr en el TT Assen, ya que tiene buenos recuerdos de rodar allí "cuando competía en la 'Rookies Cup'", y, según ha resaltado, le "gusta mucho".

"No hemos tenido apenas descanso entre la carrera de Brno y este gran premio", ha añadido Morelli, quien, por este motivo, ha puesto de relieve que no tiene "tiempo para pensar", así que llega con muchas ganas de "seguir trabajando" para "mejorar en los aspectos pendientes".