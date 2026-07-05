Antonelli: "Tuvimos opción de ganar, pero esto es así; ahora toca volver más fuertes"

"La verdad es que tuve un racha increíble, con cinco victorias en cinco carreras seguidas; y creo que todo iba demasiado bien", comentó Antonelli, con 19 años, el líder más joven de la historia de la Fórmula Uno. "Pero luego tuve dos abandonos en las siguientes tres pruebas; y es difícil, sí", añadió el italiano, que sigue comandando la general, pero ahora con sólo 25 puntos de ventaja (179 frente a 154) sobre su compañero, el inglés George Russell, que este domingo acabó segundo una carrera en la que se impuso el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

"Aquí hubiésemos tenido oportunidad de ganar y fue una pena no haberlo podido intentarlo", explicó Kimi, que era segundo antes de tener que volver a parar dos veces por unos problemas de suspensión, que, además le hicieron saltarse una vez más los límites de pista, por lo que fue penalizado con cinco segundos que lo hicieron descender del noveno con el que cruzó la meta al decimosexto puesto final.

"Pero esto es así, lo importante es volver más fuertes", explicó este domingo en Silverstone, al canal de televisión Dazn, Antonelli, que el sábado había firmado su quinta 'pole' en la categoría reina y había afrontado la carrera desde el primer puesto de la parrilla.

"La verdad es que, según iban pasando las cosas, todo iba de mal en peor. El coche era conducible, pero me faltaba carga aerodinámica. Creo que acabar décimo hubiese sido posible, pero una vez que entró en pista el coche de seguridad, ya me di cuenta de que todo se había acabado", explicó Antonelli este domingo en Silverstone.