Cerro Porteño deberá buscar otro arquero

La directiva de Cerro Porteño se encuentra abocada al levantamiento de la inhibición de la FIFA para presentar a las nuevas figuras que ya están integradas al plantel. Además, la búsqueda del sustituto de Alexis Martín Arias, quien fue al Nacional de Uruguay, se intensifica a partir de una noticia que no es para nada positiva.

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Guido Gabriel Herrera (34 años), del Talleres de Córdoba, era el apuntado por el entrenador Ariel Holan para cubrir la portería. Parecía que la operación estaba cerrada, hasta que apareció otro club interesado en el argentino, por lo que los planes se alteraron.

El Bahía, uno de los buenos animadores del competitivo Brasileirão (ocupa el sexto puesto) entró en contacto con el atleta y todo indica que aceptará la propuesta, obviamente más ventajosa.

El Ciclón tendrá que buscar otro portero, además de retener al mundialista Roberto Junior Fernández, pretendido por una importante institución de nuestro medio.

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En caso de concretarse la salida del “Gatito”, serían dos los goleros incorporados, ya que de momento la valla es custodiada por el juvenil Jeremías Villanueva, tras la ida del tercer guardameta, Antonino Martínez, a Guaraní.

Las posibilidades del fichaje de Juan Ángel Espínola, quien pertenece a los registros del argentino Newell’s Old Boys, aumentan.

Las incorporaciones azulgranas para el segundo tramo de la temporada son los jugadores de campo Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Derlis Rodríguez, Guido Herrera, Iván Ramírez y Ariel Gamarra.