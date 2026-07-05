Mirá cómo el mundo habló del “muro albirrojo” y el penal de Mbappé que salvó a Francia

La heroica actuación de la Selección Paraguaya de Fútbol en el Mundial 2026 no pasó desapercibida para la prensa internacional. Tras la ajustada derrota por 1-0 ante Francia en los octavos de final, las portadas de los periódicos más importantes de Europa y Sudamérica mostraron este domingo el sufrimiento de Francia para derribar la táctica albirroja.

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El “muro albirrojo” y la actuación del arquero Orlando Gill acapararon los elogios, mientras que la figura de Kylian Mbappé quedó en el ojo de la tormenta debido a sus polémicas y despectivas reacciones.

Francia “derribó el muro”

En el país franceso, los principales diarios impresos y digitales reconocieron que Les Bleus tuvieron que esforzarse al máximo para romper la resistencia paraguaya.

Le Parisien Dimanche dedicó una tapa completa a su estrella bajo el título “Les Bleus derriban el muro”. El diario parisino describió el encuentro como “70 minutos de juego asfixiante y contenido por la defensa paraguaya”. Admitió que solo un penalti pudo ponerlos por delante.

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Por su parte, La Dépeche destacó que la victoria fue “muy disputada” ante un rival durísimo. Celebró que el equipo alcanzó los cuartos de final donde medirán a Marruecos el próximo jueves.

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También, Le Dauphiné coincidió en que el plantel francés tuvo que “esforzarse al máximo” para lograr la clasificación en una noche de altísima tensión.

En el Río de la Plata hubo elogios al cerrojo y repudio a Mbappé

Los diarios de Argentina y Uruguay pusieron énfasis en la resistencia guaraní y criticaron con dureza la actitud antideportiva del capitán francés.

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El diario Olé, de Argentina, ilustró su portada con una fotografía de Mbappé junto al arquero paraguayo Rodrigo Gill bajo el picante juego de palabras “Mbappelea”. El medio deportivo denunció que, además de marcar el penal, el delantero francés “chanchereó, insultó y fue despectivo”.

Además, levantó la polémica frase que Mbappé dejó en conferencia de prensa que, “si tenemos que meter las manos en la mierda, lo hacemos”.

Por su lado, Clarín, de Argentina, tituló “Francia, con un penal de Mbappé ya está en cuartos”. Remarcó en su crónica interna que los europeos sufrieron las de Caín al tener que “lidiar durante todo el partido contra el cerrojo defensivo que le planteó Paraguay”.

Mientras que La Nación, también de Argentina, enfocó su tapa en el duelo directo entre el atacante del Real Madrid y el portero Gill, y tituló “Francia quebró a Paraguay con un penal de Mbappé”.

El País, de Uruguay, abrió su edición dominical afirmando que “Francia sufrió ante Paraguay”. Valoró el planteamiento estratégico paraguayo.

Brasil destaca el alivio del goleador

El Folha de S. Paulo destacó en primera plana que Francia se vio obligada a “superar el planteamiento defensivo de Paraguay”.

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Mientras que el O Estado de S. Paulo resaltó el alivio de la estrella europea titulando “Mbappé da la victoria y Francia se enfrentará a Marruecos”. El medio recordó que con este tanto de penal, el delantero francés se posiciona como el máximo goleador del Mundial junto a Lionel Messi, sumando 7 anotaciones.

De esta manera, Paraguay se despide de la cita mundialista con la frente en alto. Aunque el resultado en el marcador no fue el esperado, el reconocimiento de los diarios de todo el mundo confirma que la garra guaraní volvió a recuperar su estatus de respeto internacional.