Sportivo Luqueño
05 de julio de 2026 a la - 11:35

Sportivo Luqueño incorpora a un campeón

Lucas Nahuel Morales, campeón del torneo Apertura 2026 con Olimpia, militará en el Sportivo Luqueño.
Lucas Nahuel Morales, campeón del torneo Apertura 2026 con Olimpia, militará en el Sportivo Luqueño.Instagram

El Sportivo Luqueño concretó la incorporación de un futbolista uruguayo que se consagró campeón del torneo Apertura 2026 con Olimpia y que llega al club popular auriazul a préstamo del Nacional de Montevideo.

Por ABC Color

Un sector que necesitaba cubrir el Sportivo Luqueño para el segundo semestre era el de lateral derecho. Por ese motivo, el entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López solicitó a la directiva que haga un esfuerzo económico para contratar a un compatriota suyo que ofrece garantías defensivas.

Lea más: Doble victoria de Olimpia contra San Lorenzo

Lucas Nahuel Morales, de 26 años, llega al Sportivo tras desvincularse del Olimpia, al que se unió a mediados de la temporada pasada.

La versión 2025 del marcador de punta charrúa fue la mejor, con 20 partidos y dos goles con la casaca franjeada. En el presente ciclo pasó prácticamente desapercibido, por una lesión. Solo estuvo presente en dos juegos.

Morales llega a préstamo por seis meses del Nacional de Montevideo. Se inició en Defensor Sporting, militando en Villa Teresa, Progreso, Cerro Largo, Nacional y Wanderers.

Lucas es el tercer fichaje de Luqueño en este mercado de pases invernal, después de Nicolás Campisi y Miguel Barreto.