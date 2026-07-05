Sportivo Luqueño incorpora a un campeón

Un sector que necesitaba cubrir el Sportivo Luqueño para el segundo semestre era el de lateral derecho. Por ese motivo, el entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López solicitó a la directiva que haga un esfuerzo económico para contratar a un compatriota suyo que ofrece garantías defensivas.

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Lucas Nahuel Morales, de 26 años, llega al Sportivo tras desvincularse del Olimpia, al que se unió a mediados de la temporada pasada.

La versión 2025 del marcador de punta charrúa fue la mejor, con 20 partidos y dos goles con la casaca franjeada. En el presente ciclo pasó prácticamente desapercibido, por una lesión. Solo estuvo presente en dos juegos.

Morales llega a préstamo por seis meses del Nacional de Montevideo. Se inició en Defensor Sporting, militando en Villa Teresa, Progreso, Cerro Largo, Nacional y Wanderers.

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Lucas es el tercer fichaje de Luqueño en este mercado de pases invernal, después de Nicolás Campisi y Miguel Barreto.