Colapinto: Al fin podemos esbozar una pequeña sonrisa, después de un fin de semana duro

"Al fin podemos esbozar una pequeña sonrisa, después de lo que ha sido un fin de semana duro para el equipo. Saliendo decimonovenos, sabíamos que iba a ser una carrera difícil y que iba a ser muy difícil puntuar", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que el sábado había quedado eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación, en la que había protagonizado una espectacular salida de pista -sin lamentar daños mayores-.

"Tuvimos algo de suerte, pero nos metimos en la lucha y supimos sacar provecho de ello al final de la carrera. Remontar diez puestos era bastante más de lo que esperábamos, así que estoy contento con ello. Con Pierre (Gasly, su compañero francés, que acabó décimo) puntuando también, ha sido bonito también haberlo hecho con los dos coches en la carrera de casa del equipo", comentó el piloto argentino, que hace un mes logró su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir sexto, en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal, el Gran Premio de Canadá.

"Fue una pena que no hubiese un re-lanzamiento de la carrera", opinó el bonaersense, en referencia a una prueba que concluyó con el coche de seguridad en pista.

"Me iba a lanzar a por (el brasileño) Gabi (Bortoleto, de Audi, que acabó octavo). Fue una gran recuperación, pero los Racing Bulls han sido más fuertes que nosotros los últimos dos fines de semana; así que tenemos que seguir aumentando las prestaciones del coche en las carreras venideras", manifestó Colapinto, que es decimotercero en el Mundial, con 18 puntos.