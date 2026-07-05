Sainz: El fin de semana ha sido mucho más difícil de lo que esperábamos

"El fin de semana ha sido mucho más difícil de lo que habíamos previsto y de lo que esperábamos, Tenemos que centrarnos en lo que está mal en el coche y también en analizar por qué la evolución no ha dado el resultado deseado, así que esto es un aviso para nosotros". comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos -el primero de ellos en 2022, en este circuito- y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda con Williams.

"En carrera tuve una gran salida de nuevo y adelanté a todos los coches que necesitaba adelantar para entrar en los puntos", comentó Carlos en el escenario de su primer triunfo en la categoría reina.

"Intenté defender el décimo puesto con todo lo que tenía, pero simplemente no teníamos el ritmo necesario", manifestó Sainz, hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

"Siento como que estoy pilotando a un nivel alto; y el equipo apretó a tope para llegar aquí con dos morro nuevos algo que es tranquilizador y bueno de ver. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis más profundo acerca de lo que pasa con nuestro coche, ya que nos falta mucho rendimiento", advirtió Carlos después de la carrera disputada en el circuito que albergó, allá por 1950, la primera carrera de toda la historia de la Fórmula Uno.

"Nos tomaremos un par de días para resetear e intentarlo de nuevo en Spa", comentó Sainz en referencia a Spa-Francorchamps, la mítica pista que albergará, dentro de dos fines de semana, el gran Premio de Bélgica.