Antonelli, por delante de Norris y Verstappen en el segundo libre de Bélgica

En su mejor vuelta, Antonelli cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas, en un minuto, 45 segundos y 944 milésimas, 145 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 472 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que -al igual que los anteriores, con el neumático blando- marcó el tercer tiempo de la sesión.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimosexto y vigésimo segundo en la tabla de tiempos, a dos segundos y 312 milésimas y a casi cinco segundos y medio, respectivamente, de Antonelli. En una sesión en la que se marcaron los mejores tiempos del día y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el séptimo tiempo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el vigésimo.

Colapinto invirtió, en su mejor intento, un segundo y 203 milésimas más que el líder del Mundial, del que se quedó, a tres segundos y seis décimas, 'Checo'. En una sesión en la que todos lograron sus mejores cronos con los neumáticos blandos, antes de hacer simulación de carrera y que estuvo interrumpida durante algo más de diez minutos, en su tramo final, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del francés Pierre Gasly (Alpine), en la decimotercera de las 19 curvas de la pista belga.

El inglés George Russell -segundo en el Mundial, a 25 puntos de los 179 con los que comanda su compañero- firmó el octavo tiempo, a un segundo y 285 milésimas de Antonelli.

Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.