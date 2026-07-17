Sami Pajari toma el mando del Rally de Estonia, que lideró de principio a fin

Pajari llegó a la asistencia del mediodía con mejores sensaciones y 4,1 segundos de ventaja sobre su compañero Solberg, ganador del año pasado, seguido de cerca a tan solo 0,8 segundos por el francés Adrien Fourmaux (Hyundai), que concluyó en tercera posición.

“Me siento realmente bien”, dijo Pajari, que consolidó su buena actuación también por la tarde, cuya programación contemplaba un nuevo paso por el tramo de Raanitsa, de 21,45 km, al que le siguieron los de Karaski y Kanepi, además del especial de Elva Linn.

Así, de vuelta en el SS4, Pajari consiguió elevar a 9 segundos la distancia sobre Solberg, que aunque fue perdiendo tiempo con la cabeza hasta finalizar a 14,7 de su compañero finlandés al cierre de la jornada (SS7), logró estabilizarse en la segunda plaza, ampliando décima a décima su diferencia con Fourmaux, tercer clasificado a 1,8 segundos del sueco.

Concluidos los siete primeros tramos de la novena prueba del WRC, el finlandés Pajari acabó líder con un crono de 00:49:43.5, seguido a 14,7 segundos de Oliver Solberg y con el francés Adrien Fourmaux pisándole los talones en tercera posición (+1,8).