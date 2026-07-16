WRC-9ª fecha: Fau Zaldívar se presenta en el Delfi Rally de Estonia 2026

Fau Zaldívar junto a su habitual navegante, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, estará al mando del Škoda Fabia RS Rally2, auto #24 con el cual buscará meterse en el ritmo de punta tanto en la categoría WRC2 como en la WRC2 Challenger.

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En uno de los rallys más rápidos y técnicos del calendario, nuestro compatriota marcará presencia con el claro objetivo de seguir aprendiendo, sumar kilómetros e intentar subir al podio en la segunda categoría del WRC. El Delfi Rally de Estonia, que se corre sobre tierra y graba, tendrá un total de 301,8 kilómetros de recorrido, con caminos amplios, curvas de alta velocidad y varios saltos.

Hoy se tuvo la partida ceremonial, en la que Fau mencionó lo siguiente: “va a ser un rally rápido y honestamente vamos a tener que ser muy rápidos el fin de semana; el nivel es realmente alto, así que tendremos que ser rápidos. Eese es el objetivo”, concluyó el paraguayo.

Mañana viernes se pondrá en marcha la competencia con el shakedown en horas de la madrugada de Paraguay (02:01), sobre un tramo de 4 kilómetros, en Kastre, para luego pasar al desarrollo de la primera etapa, que constará de siete tramos cronometrados y que se inician a las 7:03 de nuestro país.

En total, el recorrido de mañana tendrá de 103,4 kilómetros y culminará con una super especial de 1,7 kilómetros en Elva Linn, a las 13:35 de Paraguay. El sábado se disputarán nueve pruebas especiales y el domingo se cerrará el rally estonio con dos especiales más, para llegar a 18.