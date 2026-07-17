Automovilismo
17 de julio de 2026 a la - 10:25

Tabla de tiempos del primer libre para el Gran Premio de Bélgica

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 17 jul (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:

Por EFE