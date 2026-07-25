25 de julio de 2026 a la - 11:50
Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)
Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, que por primera vez en lo que va de temporada había logrado pasar a la Q2, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.
Colapinto arrancará decimotercero este domingo, tres puestos por delante del doble campeón mundial asturiano.
El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 456 milésimas, 170 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.