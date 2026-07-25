Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2)

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, que por primera vez en lo que va de temporada había logrado pasar a la Q2, y el argentino Franco Colapinto (Alpine) quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.