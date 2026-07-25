Automovilismo
25 de julio de 2026 a la - 15:30

Antonelli pierde tres puestos en parrilla por sanción y sale séptimo en Hungría

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Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que acabó cuarto la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá séptimo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Por EFE

Antonelli, con 19 años el líder más joven de la historia, fue sancionado por no observar correctamente la reglamentación de pilotaje durante el periodo de banderas amarillas durante el periodo consiguiente al accidente del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), segundo en la cronometrada principal, en la que su compatriota Lando Norris (McLaren) había firmado la 'pole', también había sido sancionado previamente con la pérdida de otros tres puestos en la formación de salida.

De tal manera, Norris saldrá acompañado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en primera fila, una por delante de la que ocuparán el australiano Oscar Piastri (McLaren) y Verstappen, que saldrá cuarto.

Desde la quinta plaza arrancará Hamilton, al lado de su compatriota George Russell (Mercedes), que completará la tercera hilera; mientras que Antonelli lo hará, finalmente, desde el séptimo puesto, junto al francés Isack Hadjar (Red Bull), en la cuarta fila.

El joven boloñés lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Sir Lewis y con 50 sobre su compañero Russell.