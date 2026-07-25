Antonelli pierde tres puestos en parrilla por sanción

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que acabó cuarto la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de tres puestos en parrilla y saldrá séptimo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.