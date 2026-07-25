Colapinto: "El decimotercer puesto es lo que corresponde"

"Estaba recuperando el tiempo de rodaje perdido el viernes (jornada en la que no salió en el primer ensayo y en la que se accidentó en el segundo), pero aún así, el decimotercero es el puesto en el que estamos este fin de semana", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos.

"Tuvimos mucho que hacer en la segunda sesión del viernes, que fue ventosa y en la que el coche se notaba difícil, por lo que sólo hice tres o cuatro vueltas a tope, con la salida de pista en la última curva. Así que esta vez tocaba recuperar, por lo que se asemejó todo a un fin de semana sprint", señaló el argentino, que al acabar sexto el pasado 24 de mayo el Gran Premio de Canadá, en Montreal, logró su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

"Ojalá que el domingo podamos alcanzar a nuestros rivales y podamos regalarnos unos cuantos puntos, tal y como hicimos en Spa (sede del Gran Premio de Bélgica, el pasado fin de semana). Ésta es una pista en la que es muy difícil adelantar, pero normalmente tenemos algo más de ritmo en carrera, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible y sacar una recompensa para el equipo antes de parón de vacaciones", añadió Colapinto este sábado en Hungaroring tras la calificación para el Gran Premio de Hungría.