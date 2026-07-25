Hospital de Itauguá: “Nos obligan a gestionar la miseria humana”, denuncian

Adine Peralta, trabajadora de Urgencias Adultos del Hospital Nacional de Itauguá, publicó un extenso mensaje en el que expuso las dificultades que, según afirmó, enfrenta diariamente el personal de blanco para brindar atención a los pacientes.

Aseguró que lleva más de 16 años trabajando en el servicio y cuestionó duramente a la Dirección General del hospital. Sus declaraciones se suman a otras publicaciones realizadas recientemente por trabajadores del mismo hospital, quienes vienen utilizando las redes sociales para visibilizar la falta de insumos, recursos humanos y condiciones adecuadas para la atención.

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“Mientras la Dirección General se saca fotos sonrientes socializando un supuesto ‘Plan de Gestión Hospitalaria de Calidad y Seguridad del Paciente’, la realidad nos explota en la cara. Los papeles aguantan todo, pero los pasillos no”, manifestó.

Peralta aseguró que, pese a las condiciones que enfrentan diariamente los trabajadores, la Dirección General se mantiene en silencio ante los reclamos. “Su respuesta es el silencio, y la total indiferencia ante la miseria humana que nos obligan a gestionar”, expresó.

“En el hospital no tenemos ni leucoplast”

Uno de los principales reclamos de Peralta es la falta de insumos básicos. Según afirmó, hace tiempo que el Hospital Nacional de Itauguá no cuenta siquiera con leucoplast, mientras que también existirían dificultades para disponer de suficientes equipos para controlar la presión arterial y termómetros.

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La trabajadora aseguró que, ante estas carencias, los propios funcionarios deben adquirir algunos elementos de su bolsillo para poder cumplir con sus tareas.

También mencionó la falta de alcohol, jabón de manos y otros insumos que considera indispensables para trabajar de manera segura.

“Ya es humillante tener que mendigar de vuelta alcohol, iop, jabón de manos y lo más esencial para trabajar de forma segura”, lamentó.

Pacientes son higienizados en los pasillos

Peralta también describió las condiciones en las que deben ser atendidos algunos pacientes.

Sostuvo que adultos mayores y enfermos graves son atendidos en los pasillos, abarrotados y con nula privacidad. “Desvestimos e higienizamos a abuelos y enfermos graves en medio del pasillo, a la vista de todo el mundo, porque no hay mamparas, no hay salas, no hay dignidad”, denunció.

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“Lloramos de la impotencia”

La enfermera también resaltó la falta de personal suficiente para atender a los pacientes. “¿Medicación a hora? Es una utopía. Es matemáticamente imposible cumplir con los tratamientos exactos cuando un solo enfermero corre entre un mar de camillas”, señaló.

La trabajadora relató además el agotamiento con el que, según dijo, termina el personal las jornadas laborales.

“Lloramos de la impotencia al terminar la guardia con las piernas rotas, porque ver que ‘dar la vida entera’ no basta para salvarlos de este abandono”, expresó.

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Traslado de personal de Terapias Intensivas

Por otra parte, aseguró que se está viendo el traslado de funcionarios especializados de las Terapias Intensivas hacia Urgencias para cubrir la falta de personal y así dejan sin personal otras áreas críticas.

Peralta consideró que esta situación termina trasladando el problema de un sector a otro, sin solucionar la falta estructural de recursos humanos. “Desvisten un santo para vestir otro”, expresó.

“Apadrinados” y enfermeros sin funciones

En su publicación, la trabajadora también cuestionó que existan licenciados en enfermería que cumplen funciones administrativas mientras, según afirmó, existen necesidades de personal en los pasillos y áreas asistenciales.

“Faltan manos en el pasillo, pero sobran privilegios”, sostuvo.

En ese contexto, aseguró que habría unos 25 enfermeros en oficinas que podrían ser de utilidad para reforzar la atención a los pacientes.

Peralta habló además de supuestos “apadrinados” y “protegidos políticos” que, según su denuncia, cobran como personal de Enfermería sin cumplir tareas asistenciales.

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La trabajadora también señaló que el Hospital Nacional de Itauguá soporta una gran sobrecarga de pacientes provenientes de distintos puntos del país, ante las carencias en zonas del interior.

“El Hospital Nacional de Itauguá es paño de lágrimas de todo el país”, afirmó.

En ese sentido, reclamó que el Ministerio de Salud Pública fortalezca los servicios de salud de las zonas periféricas y aumente la cantidad de contratos para contar con más personal en los hospitales.

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Convocan a una protesta general

Al final de su publicación, Peralta realizó un llamado a los trabajadores de blanco de todas las áreas, además de pacientes, familiares y ciudadanía en general, para participar de una manifestación.

La trabajadora pidió especialmente el acompañamiento de familiares que, según afirmó, tuvieron que realizar actividades como polladas para poder comprar insumos o cubrir necesidades relacionadas con la atención de sus seres queridos.

“Llamamos a todos: personal de blanco de todas las áreas, pacientes, familiares que tuvieron que hacer polladas para comprar insumos, y a la ciudadanía entera. Si no nos unimos hoy, mañana el desamparado serás tú”, exhortó.

Su publicación se suma a una serie de reclamos realizados por trabajadores del Hospital Nacional de Itauguá, quienes vienen exponiendo públicamente las dificultades que aseguran enfrentar en sus áreas de trabajo.