A Ultranza: mecánico fungía de logístico y supervisor bajo órdenes de Tío Rico, según Fiscalía

El fiscal Deny Yoon Pak acusó, dentro de la causa A Ultranza Py, a Mariano Daniel Genes Benítez (42) fue acusado por los hechos punibles de tráfico internacional de drogas (art. 21), asociación criminal (art. 42) y lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44), según la Ley N° 1.340/88 y por producción de documentos no auténticos (art. 246) por el Código Penal. El mismo fungía como “mano derecha” de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

La presentación del requerimiento conclusivo fiscal se realizó el 7 de julio ante el juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Rosarito Montanía, quien fijó para el 3 de agosto, a las 9:00 la realización de la audiencia preliminar a Mariano Genes, instancia en la que resolverá si la causa se discute o no en la etapa de juicio oral y público.

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El ahora acusado había sido imputado ya el 23 de febrero de 2022, un día después del megaoperativo llevado a cabo a nivel país y que consistió en la realización de al menos 100 allanamientos simultáneos. Permaneció prófugo hasta el 7 de enero de 2026, cuando fue detenido en la ciudad de Limpio, luego de 90 días de ser vigilado por policías de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) Antinarcóticos.

Para la Fiscalía es considerado como un eslabón clave dentro del manejo de la estructura en cuanto a la coordinación del acopio de sustancias y la inserción de capital al sistema financiero legal, liderada específicamente por enjuiciado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, en el marco de su sociedad con el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera -hoy procesado en Estados Unidos.

De mecánico a mano derecha de Tío Rico

De acuerdo con datos expuestos en la acusación fiscal, Mariano Genes era uno de los integrantes de la estructura supuestamente liderada por Miguel Ángel Insfrán, entre los años 2020 y 2021, periodo de actividad de la sociedad Insfrán-Marset para el tráfico internacional de cocaína.

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Mariano Genes, por sus conocimientos de mecánica automotriz llegó a prestar servicios en una de las empresas vinculadas al clan Insfrán.Posteriormente, siempre según la acusación, pasó a tener mayor participación y relevancia dentro del grupo, ya que cumplió la “función de supervisar y coordinar las operaciones de tráfico de drogas, específicamente de las cargas de clorhidrato de cocaína que llegaban a nuestro país”.

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Las cargas de droga ingresaban desde Bolivia a Paraguay, vía aérea en aviones con matrícula boliviana. Luego, la sustancia era descargada en un establecimiento ubicada en Lagerenza, departamento de Alto Paraguay, en pistas clandestinas. Desde ese punto, la mercancía era alzada a un avión, esta vez matrícula paraguaya, supuestamente pilotada por Gilberto Estaban Sandoval Gamarra, piloto de confianza del grupo y hasta hoy prófugo.

Una vez puesta en marcha la operación, era Gilberto Sandoval quien trasladaba la sustancia hasta puntos de acopio que eran la estancia “San Agustín”, registrada a nombre de Hugo Manuel González Ramos, supuesto testaferro de Tío Rico, ubicada en Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, y al establecimiento de la firma “Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte SA”, ligada a la familia Insfrán, ubicada en la localidad de 25 de Diciembre, departamento de San Pedro.

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Cabe mencionar que en estos dos sitios específicamente, también funcionaban pistas no habilitadas por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Luego de que la sustancia era remitida a los citados puntos, era Mariano Genes el encargado de dar las indicaciones correspondientes a los demás integrantes del grupo pues estos establecimientos servían de centros de acopio hasta que se completara la cantidad de mercancía para su posterior envío al exterior.

Mano derecha de Tío Rico visitaba centros de acopio

La Fiscalía sostiene que el traslado de las sustancias se hacía posteriormente, desde San Agustín y 25 de Diciembre, por vía terrestre, hasta los depósitos situados en el departamento Central, específicamente por Mariano Roque Alonso, Villeta y Limpio. Para el efecto, eran utilizados carretas y acoplados acondicionados con doble fondo y estructurados, fabricados por la empresa Metalúrgica El Porvenir, vinculada a los Insfrán, que les permitían obstruir su visualización.

Según la Fiscalía, después era Mariano Genes el encargado de hacer llegar las indicaciones a los demás logísticos de la estructura, presentes en los puntos de acopio.

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Así, una vez que las cargas de drogas llegaban hasta los depósitos, Genes se encargaba de supervisar que sean resguardadas hasta completar la cantidad necesaria, para su posterior envío a Europa y África.

Las cargas eran enviadas a la citadas ciudades especialmente por su ubicación, ya que esto le daba mayor facilidad para el traslado de la droga oculta dentro de mercaderías lícitas, en contenedores, y también, ya estaban próximas a los principales puertos fluviales del país.

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Además, Genes también se movilizó a bordo de camiones de gran porte o camionetas con carrocerías cerradas para trasladar la droga hasta, principalmente, la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde estaban los depósitos de la firma “Guaraní Bussisnes Import & Export SA”, del acusado y persona de confianza de Marset, Rodrigo Montalva, según la Fiscalía.

En tal sentido se señala en la acusación fiscal que Genes llegó a ingresar a la estancia “San Agustín” en las fechas 19, 20, 22, 24 y 25 de agosto de 2020; así como el 1 y 2 de setiembre de 2020, respectivamente con un camión Scania P270, con placa GAH 647, camión Mercedes Benz 512, con matrícula BHU 906, y una Nissan Terrano, con patente CAH 496. Y, el 9 de noviembre de 2020 con una Isuzu D-Max blanco, con chapa AADV 786.

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Cabe resaltar que la presencia de Mariano Genes coincidió con la de Miguel Ángel Insfrán, en la estancia “San Agustín”, los días 19 y 25 de agosto de 2020, cuando Insfrán fue con su camioneta con matrícula AABF 965.

Mecánico también habría participado en esquema de lavado

Los datos de la investigación denominada A Ultranza, exponen que Mariano Genes estuvo vinculado ya desde el 2016 a Miguel Ángel Insfrán. Sobre este punto hay que resaltar que, supuestamente Tío Rico incursionó en el tráfico de sustancias desde el 2015 utilizando como fachada las carreras de rally.

Es así que, se tiene la información de que Mariano Genes había prestado servicios en la firma “El Porvenir SA”, entre el 15 de marzo de 2016 y el 30 de octubre de 2017. Esta empresa está ligada a Miguel Ángel Insfrán y supuestamente, era donde se encargaba la modificación de las carretas con doble fondo para el traslado de sustancias y de ganado como fachada.

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Se destaca también que, como varios de los integrantes eran socios de la Cooperativa San Cristóbal, Mariano Genes también lo era desde el 6 de mayo de 2021, periodo de actividad de la estructura liderada por su presunto “patrón” para el tráfico de estupefacientes cabe reiterar.

Al momento de ingresar como socio, Genes consignó como referencia personal al imputado y rebelde Jorge Giménez, otro supuesto mecánico, y datos laborales de la empresa “Barakah SRL”, otra firma de los Insfrán. En su solicitud declaró un ingreso de G. 9.000.000 y como jefe inmediato a un supuesto testaferro de Tío Rico, Luis Iván Estigarribia Alderete, acusado ya.

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Ya en calidad de socio de la entidad cooperativa, el 17 de junio de 2021, pidió un crédito de G. 100.000.000, por un plazo de 12 meses, presentando certificado de trabajo de Barakah SRL, del 14 de junio del 2021, en la que supuestamente cumplía la función de jefe de taller, con salario de G. 18.000.000 y antigüedad de 3 años.

El préstamo a Mariano Genes fue aprobado por Acta N° 2641/21, del 5 de julio del 2021, por el Consejo de Administración, presidido entonces por el coacusado y enjuiciado exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, y desembolsado el 7 de julio del 2021, pese a que el analista de riesgo Juan Paredes recomendó el rechazo.

El dictamen del analista de riesgo decía: “Conforme al análisis técnico realizado y en base a la documentación presentada, lo solicitado supera línea habilitada, ingreso informal, supera monto recomendado y endeudamiento permitido. Sin referencias por monto similar en el sistema financiero. Es mi parecer no recomendar lo solicitado”.