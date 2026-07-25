Joshua Duerksen sumó puntos en la sprint de la Fórmula 2 de Hungría

Joshua Duerksen sumó puntos en la sprint de la novena fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA. El paraguayo finalizó séptimo en la prueba corta de la categoría en los 4,381 kilómetros del Hungaroring, en Mogyoród, Hungría. El piloto de Invicta Racing disputa el domingo la feature race: la carrera arranca a las 06:25, hora de Paraguay, en vivo por Disney +.

Duerksen, quien arrancó la competencia en el séptimo lugar debido a la parrilla invertida para los 10 primeros de la qualy, en la que terminó cuarto, acabó en el séptimo puesto a causa de una penalización al mexicano Noel Léon, quien ocupado la posición al bajar la bandera a cuadros. Con la sanción, el nacido en Asunción escaló un lugar y conquistó 2 unidades.

Gabriele Mini ganó la sprint: ¿Quiénes completaron el podio?

El ganador de la carrera sprint de la Fórmula 2 en Hungaroring fue el italiano Gabriele Mini de MP Motorsport, quien aprovechó los abandonos del colombiano Sebastián Montoya de Prema Racing (primero) y del búlgaro Nikola Tsolov de Campos Racing (segundo), quienes lideraban carrera hasta el contacto que hubo entre ambos en una curva durante la vuelta 21 de 28.

El sueco Dino Beganovic de Presas Lucas Oil (2°) y el neerlandés Laurens Van Hoepen (3°) completaron el podio. El brasileño Rafael Cámara, compañero de Duerksen, finalizó cuarto; El indio Kush Maini acabó quinto; el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak fue sexto, ambos de Gran Premio ART; mientras que el noruego Martinius Stenshorne, de Rodin Motorsport, octavo.