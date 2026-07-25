Norris domina el último libre del Hungaroring por delante de Hamilton y Antonelli

En la mejor de sus 20 vueltas, Norris cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 939 milésimas, 117 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y con 129 de ventaja respecto al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con el neumático blando.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el decimoséptimo y el vigésimo crono, respectivamente, asimismo con los neumáticos blandos.

El doble campeón mundial asturiano, que está experimentando ciertos avances gracias a las evoluciones su AMR26 invirtió -en la mejor de sus 17 vueltas- poco menos de dos segundos y medio más que Norris, del que se quedó a casi tres segundos y medio el talentoso piloto madrileño, que giró las mismas veces que su compatriota y, al igual que él, marcó su mejor tiempo con las gomas blandas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que apenas rodó el viernes, fue el que más vueltas dio en esta última sesión, que acabó con 25 grados centígrados ambientales y 55 en el asfalto.

El piloto bonaerense se inscribió decimocuarto, a dos segundos y una décima de Lando, en una tabla de tiempos que cerró el mexicano Sergio Pérez, que provocó que la sesión estuviese interrumpida durante unos minutos con bandera roja. Nada más salir a pista, apenas en la segunda de las 14 curvas, 'Checo' tuvo que parar su Cadillac, a causa de un problema de frenos, y no llegó a marcar tiempo.

Antonelli lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Hamilton y con 50 sobre su compañero en Mercedes, el inglés George Russell, tercero en la general y que marcó el sexto tiempo del último ensayo: a seis décimas de Norris.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, firmó el cuarto crono, a 352 milésimas de Lando, del que se quedó a medio segundo, con el quinto, el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las 16:00 horas (las 14:00 horas GMT).