Norris sale primero en Hungría y Alonso ve la luz al final del túnel

Norris, de 26 años, logró su decimoséptima 'pole' en la Fórmula Uno -la primera del año y la primera del curso que no se anota Mercedes- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 207 milésimas, sólo 12 menos que su compatriota el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari).

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que se quedó a 238 milésimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial con 204 puntos, 45 más que Sir Lewis. El segundo McLaren, el del australiano Oscar Piastri, y el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -sexto en la cronometrada principal, que cerró con un trompo, al perder el control de la parte trasera del Red Bull- saldrán desde la tercera hilera, en una carrera que Alonso y el otro español, Carlos Sainz (Williams), afrontarán desde la decimosexta y la decimoctava posición, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tomará la salida desde la decimotercera plaza, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la vigésima segunda; en la última prueba antes del parón vacacional de un campeonato que se reanudará el penúltimo fin de semana de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.

Después de un arranque de temporada para el olvido, a bordo de un pésimo AMR26, Alonso, en una interminable segunda juventud a unos días de cumplir 45 años, comenzó a ver la luz al final del (largo) túnel en el circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno. En una carrera en la que el doble campeón mundial asturiano dobló al alemán Michael Schumacher, junto a Hamilton el único siete veces coronado en la división de honor del automovilismo.

El astro astur aprovechó las primeras evoluciones del año en el paquete aerodinámico del hasta ahora muy deficiente Aston Martin para batir una vez más a su compañero, el canadiense Lance Stroll, a los Williams y a los Cadillac; y al Haas del inglés Oliver Bearman. En una jornada en la que Norris sorprendió a los Ferrari, que habían entrado con fuerza en el circuito de las afueras de la bella capital húngara.

Los coches rojos habían dominado los entrenamientos del viernes -con Hamilton marcando el mejor tiempo de la jornada por delante de Leclerc, que había sido el más rápido en la sesión matinal-, relegando al tercer puesto a Lando. Pero este sábado Norris dominó todas las tablas de tiempos y ya fue el más rápido desde primera hora, liderando el último libre por delante de Sir Lewis y de Antonelli, que durante la primera jornada cedió su Mercedes al probador danés Fred Vesti por la mañana; y que no llegó siquiera a calzar los blandos en el ensayo vespertino, que había concluido duodécimo.

Norris (1:17.939) había mejorado en 117 milésimas al espectacular y excéntrico campeón de Stevenage y en 129 al líder más joven de la historia; que comanda la general con 204 puntos, 45 más que el anterior.

Más alejados quedaban Leclerc, con el cuarto crono, a 352 milésimas de Lando; y Piastri, quinto, a medio segundo de su compañero. Russell, tercero en el Mundial -a 50 puntos- y que este domingo sale séptimo, había marcado el sexto crono, a seis décimas; y Verstappen el séptimo, a más de siete.

Alonso y Sainz habían marcado el decimoséptimo y el vigésimo crono, respectivamente, al igual que el resto, con los neumáticos blandos.

El genial piloto asturiano, que el jueves llevó al circuito a su hijo, de apenas unos meses, invirtió poco menos de dos segundos y medio más que Norris, del que se había quedado a casi tres segundos y medio el talentoso piloto madrileño.

Colapinto, que apenas rodó el viernes -no salió en la FP1 y se accidentó en la segunda sesión-, fue el que más vueltas dio en el último libre (30); en el que se inscribió decimocuarto, a dos segundos y una décima de Lando, en una tabla de tiempos que cerró ‘Checo’, que provocó que la sesión estuviese interrumpida durante unos minutos con bandera roja.

Nada más salir a pista, apenas en la segunda de las 14 curvas, 'Checo' tuvo que parar su Cadillac, a causa de un problema de frenos, y no llegó a marcar tiempo.

El mexicano cayó en la primera ronda de la cronometrada principal, en la que Alonso logró, por primera vez en lo que va de curso, su pase a la Q2; en la que tampoco entró Carlos, que sale decimoctavo este domingo, cuatro puestos por delante de Pérez.

Norris (1:18.277) marcó el mejor tiempo de esa ronda, con 379 milésimas sobre ‘Mad Max’ y 449 respecto a Kimi.

Alonso, que ya había sacado bastante del ‘evolucionado’ AMR26 -su compañero sí había caído en la Q1- quedó eliminado en el segundo acto, al igual que Colapinto, que sale decimotercero este domingo, tres puestos por delante de él.

Lando (1:17.456) volvió a volar en la Q2, mejorando en 170 milésimas a Leclerc y en 347 a Hamilton; que fue el más rápido en el primer intento de la decisiva tercera ronda (1:17.219), 101 milésimas más veloz que Norris y con 226 sobre si compañero monegasco.

Pero el simpático piloto de Bristol no iba a desaprovechar la oportunidad de firmar su primera 'pole' como vigente campeón del mundo y a la hora de la verdad mejoró -aunque sólo por una centésima- a Sir Lewis, investigado a la hora de redactar estas líneas, por obstaculizar a Piastri durante su último giro.

Leclerc firmó el tercer tiempo, a 226 milésimas de Norris, del que se quedó a 360 Antonelli, asimismo investigado por posible infracción durante las bandera amarilla consiguiente al percance de Verstappen.

Russell -tercero en el campeonato, a 50 puntos de su compañero- arrancará séptimo, al lado del francés Isack Hadjar (Red Bull) desde la cuarta fila; una por delante de la que ocuparán el sueco-británico Arvid Lindblad (RB) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi), décimo en la formación de salida de a carrera de este domingo. Prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.