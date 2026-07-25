Automovilismo
25 de julio de 2026 a la - 15:20

Sainz: "Fin de semana duro y aunque hubiese salido mejor, esta iba a ser la posición"

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Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que sale decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que está inmerso en "un fin de semana duro" y que, aunque hubiese tenido una jornada sin problemas su "posición en parrilla" no hubiese cambiado.

Por EFE

"Fin de semana duro", comentó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno -que afronta su duodécima temporada en la F1, su segunda en Williams- después de quedar eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación de este sábado.

"El equilibrio del coche era diferente en cada sesión, y en lo que a mí respecta, tuvimos algunos problemas en la parte trasera del coche que lo hacían impredecible; por lo que era difícil encontrar la configuración óptima", apuntó el talentoso piloto madrileño, que es decimoquinto en el Mundial, con seis puntos.

"Aunque hubiésemos optimizado todo; creo que esto es lo máximo posible en cuanto a la posición en parrilla se refiere", añadió el español de Williams este viernes en el Hungaroring.