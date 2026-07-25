Sainz: "Fin de semana duro y aunque hubiese salido mejor, esta iba a ser la posición"

"Fin de semana duro", comentó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno -que afronta su duodécima temporada en la F1, su segunda en Williams- después de quedar eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación de este sábado.

"El equilibrio del coche era diferente en cada sesión, y en lo que a mí respecta, tuvimos algunos problemas en la parte trasera del coche que lo hacían impredecible; por lo que era difícil encontrar la configuración óptima", apuntó el talentoso piloto madrileño, que es decimoquinto en el Mundial, con seis puntos.

"Aunque hubiésemos optimizado todo; creo que esto es lo máximo posible en cuanto a la posición en parrilla se refiere", añadió el español de Williams este viernes en el Hungaroring.