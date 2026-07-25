Sainz y 'Checo' Pérez , eliminados en la primera ronda; Alonso por primera vez en la Q2

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 18 segundos y 277 milésimas, 379 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que pasó ronda, se clasificó, por primera vez en lo que va de temporada, para disputar la Q2.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.