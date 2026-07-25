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25 de julio de 2026 a la - 09:25

Tabla de tiempos del último libre del Gran Premio de Hungría

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Redacción deportes, 25 jul (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este sábado en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest:

Por EFE