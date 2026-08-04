Martín y Bezzecchi se muestran muy "contentos" por volver a la competición

Bezzecchi, que sufrió la lesión de la clavícula izquierda durante la segunda clasificación del Gran Premio de Alemania, volverá a la competición después de tres semanas de baja y tras superar la pertinente revisión de la Comisión Médica del campeonato.

En el caso de Jorge Martín, explicó en la nota de prensa de Aprilia Racing que para él han sido "unas vacaciones positivas" en las que ha podido descansar, pero sin olvidarse de entrenar y "completar un reto en bicicleta" junto a sus amigos, algo con lo que, al parecer, llevaba "mucho tiempo soñando".

El líder del Mundial, con 208 puntos, dijo que está deseando "volver a la pista" y a trabajar con su equipo, pues afirma que le espera "una segunda parte del campeonato emocionante".

Su compañero, Marco Bezzecchi, primer líder de la temporada en MotoGP, señaló que se alegra de "volver", si bien reconoce que primero tendrá que pasar el reconocimiento médico para que le declaren "apto para correr".

Bezzecchi, cuarto del campeonato a 22 puntos del líder, reconoció que, para él, han sido unas vacaciones "bastante diferentes" de lo que se había imaginado, pero que estaba contento de "volver a competir" y que esperaba poder haberse mantenido "en forma", si bien no estaba "al ciento por ciento".