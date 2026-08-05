Augusto Fernández continuará en Silverstone con las pruebas de la nueva Yamaha

En la duodécima prueba del campeonato del mundo de MotoGP, el piloto de pruebas oficial intentará contribuir al programa de desarrollo de Yamaha con el objetivo de recopilar datos y seguir avanzando en el desarrollo del paquete técnico de Yamaha para MotoGP en condiciones de carrera.

Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022 y expiloto de la categoría reina (2023-2024), tiene experiencia previa en Silverstone gracias a su trayectoria en grandes premios, habiendo ganado la carrera de Moto2 en 2019 y 2022 y consiguiendo allí su mejor resultado en una carrera de MotoGP, undécimo, en 2023.

"Estoy contento de volver a competir", reconoce Fernández en la nota de prensa del equipo de desarrollo de Yamaha, en la que explica que "Silverstone es un circuito bonito con muchas curvas rápidas, y siempre es un placer pilotar allí".

Y destaca que el objetivo de esta invitación a disputar el gran premio británico no es otro que "ir lo más rápido posible para recabar toda la información útil" que se pueda.