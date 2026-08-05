Carpe afronta la cita en Silverstone con optimismo, para Uriarte es una incógnita

Uriarte se situó segundo del campeonato merced a su victoria en Alemania, pero sobre Silverstone confiesa que lo desconoce y que tendrá que adaptarse "lo cual no será fácil, dado que es la pista más larga del calendario", según la nota de prensa de su equipo.

Y dijo estar "seguro" de que tendrá que aprender "muchos detalles" durante el fin de semana, pero que está "listo" para el desafío.

"Venimos de una victoria y sé que las expectativas probablemente sean altas, pero quiero empezar de cero, trabajar como siempre, centrarme en mi equipo y darlo todo", explica Uriarte, que insiste en que está "listo para volver a la acción".

En el caso de su compañero de equipo Álvaro Carpe, tercero del mundial de Moto3 a un solo punto de él, señala que el descanso le ha venido "bien" para afrontar la segunda mitad de la temporada, si bien ha trabajado "duro", así que dice estar "muy motivado para volver a la senda del triunfo".

De Silverstone asegura que es "es un circuito muy divertido", así que intentará "darlo todo" para intentar conseguir un buen resultado, "igual que el año pasado", agrega Carpe, que en 2025 acabó en la cuarta plaza.