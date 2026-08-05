Cinco pruebas compondrán el calendario del mundial de Rallys Raid en 2027

La sexta temporada del Mundial de Rally-Raid mantendrá su formato de cinco rondas, con tres eventos principales como son el Rally Dakar, la 'Desert Challenge' de Emiratos Árabes y el Rally de Marruecos, a los que se unen el Rally Safari de Suráfrica y el Rally de Portugal.

La 49ª edición del Dakar, prueba que tradicionalmente da inicio al campeonato desde 2022, volverá a marcar la pauta del 1 al 15 de enero, al regresar a Arabia Saudí para su octava edición.

La 'Desert Challenge' de los Emiratos Árabes recupera su lugar como segunda prueba de la temporada y la trigésimo sexta edición se disputará entre el 21 y 26 de marzo.

La vigésimo octava edición del Rally de Marruecos volverá a ser la prueba final del campeonato, del 24 al 29 de octubre, mientras que el Rally Safari de Suráfrica toma el relevo del Desafío Ruta 40 en Argentina, continuando la alternancia entre ambos eventos.

Así, la segunda edición del rally surafricano regresa al calendario. Se disputará del 14 al 19 de junio.

Junto con la final del campeonato en Marruecos, que otorga a África la misma representación que a Asia, con dos pruebas en cada continente, como sucedió en 2025.

El Rally de Portugal se mantiene en el calendario por cuarto año consecutivo y se disputará como la cuarta prueba de la temporada, del 21 al 26 de septiembre.