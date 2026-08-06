Jorge Martín asegura querer trabajar para ser líder "hasta final de año"

Ya en el circuito de Silverstone, escenario este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, Martín, campeón en 2024, señaló a los medios de comunicación presentes en el trazado que tiene "buena información de principio de año", algo que cree que le ayudará para ver "qué dirección tomar", puesto que reconoció que si se encuentra bien con la moto puede ser "muy competitivo", si bien recordó que en las carreras que no se ha encontrado bien, no fue "capaz de estar delante".

Martín, sincero, aseguró que "mantener el liderato" le da "un poco igual, la verdad", puesto que para él lo importante es "encontrar la velocidad", mejorar su potencial los fines de semana de carrera.

"Ahora mismo, a veces puedo optar al podio, a veces no", explica Martín, líder con 208 puntos, aunque con cuatro pilotos más en 24 puntos de distancia, insiste en que "a principio de año era más fuerte", motivo por el que dice tener que "encontrar" lo que le ayude a ser "más competitivo para seguir mejorando en cada carrera".

Pues aseguró que, de lograr ese objetivo, puede tener la oportunidad "a final de año" de pelear por el Mundial "con el que sea", ya sea con "Marc (Márquez), (Marco) Bezzecchi, (Ai) Ogura, o quien sea, pero estar ahí en la pelea", insistió Jorge Martín.