Pol Espargaró, sustituto de Maverick Viñales, dice sentirse como "un soldado"

Espargaró señaló que ayer estaba en Italia y hoy ya se encontraba en el circuito para, enseguida, comentar en tono jocoso: "Mañana, vete a saber".

No obstante, aclaró que su objetivo en el Reino Unido es "intentar disfrutar como sea del fin de semana" y aclara que espera que "esta situación" se resuelva lo antes posible "para el bien de todos".

El pequeño de los hermanos Espargaró ya consiguió la 'pole position' de MotoGP con la Honda RC 213 V hace cinco años, si bien reconoció que ya no es el mismo de entonces "por las pequeñas lesiones" que sufre y ya, con 35 años, insiste en que en el deporte de élite "competir con chicos de 20 años y tener diez más se nota muchísimo y más en un deporte en el que acumulas lesiones".

El campeón del mundo de Moto2 en 2013 reconoce a los medios de comunicación en Silverstone que está ahí "por obligación contractual", pues explica que su contrato indica que es el piloto que tiene que sustituir "a cualquier piloto lesionado de dentro de la fábrica".

Si bien enseguida reconoce que tiene "ganas", confiesa que, sin ellas, también tendría que estar ahí "por ser sincero"; pero insiste en que llega "cargado de energía", si bien como piloto probador se considera "una pieza más de un engranaje" en el que aporta su "granito de arena".