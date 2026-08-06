Raúl Fernández, tras su renovación, reconoce que le ayuda a "estar más tranquilo"

"Desde Assen, más o menos, se llegó a un acuerdo para intentar seguir juntos", explica Fernández, quien comenta a los medios de comunicación que "desde ese momento han sido dos fines de semana muy positivos, muy buenos, y tenemos que intentar seguir esa línea de trabajo".

Raúl Fernández, sexto en la clasificación provisional del mundial de MotoGP a 49 puntos del líder Jorge Martín, ha comentado que todos los pilotos dentro de Aprilia "tenían contrato o lo tenían prácticamente cerrado desde la primera o segunda carrera", motivo por el que para él fue "un poco más difícil".

Ha reconocido que hubo momentos en los que "cuando no lo tienes claro, quizá no lo gestionas del todo bien", motivo por el que en alguna carrera no estuvo "perfecto" y cometió "errores o decisiones" que no estuvieron en la línea justa, "como por ejemplo en Mugello".

E insistió en que se encuentran "a mitad de año", y es sexto del campeonato por lo que asume que tiene "un gran reto por delante", si bien insiste en que irá "carrera a carrera para disfrutar", algo que seguramente le ayudará a "dormir y estar tranquilo" consigo mismo.