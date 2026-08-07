Bezzecchi y Holgado, con sendos récords, y Perrone, mandan en las prácticas oficiales

Bezzecchi pulverizó el récord de Silverstone en su última vuelta lanzada con un nuevo registro absoluto de 1:56.280, que era prácticamente un segundo más rápido que el anterior mejor tiempo, que estableció en 2025 el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), con 1:57.233.

Y eso que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en MotoGP, fue el primero en rebajar ese récord de Quartararo, pero por detrás de él, hasta siete pilotos consiguieron batir el récord del piloto francés.

Márquez paró el cronómetro en 1:57.013 y segundos más tarde Ai Ogura rompió la barrera del segundo 57 al rodar en 1:56.810, con Fabio di Giannantonio por detrás de él, 1:56.976.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) que consiguió meterse entre los diez primeros con 1:57.691, se fue por los suelos en la curva seis de las dieciocho que tiene el trazado británico y, sin opción de defender su posición, no tardó en quedarse fuera.

El primero en desbancarlo fue, precisamente, el piloto al que él había dejado fuera de las posiciones de la segunda clasificación, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), quinto primero y luego octavo, con el italiano y dos veces campeón del mundo (2022 y 2023), decimotercero.

Todavía hubo más, pues Raúl Fernández protagonizó una vuelta de récord con 1:56.615, mientras por detrás, el piloto oficial de Aprilia, Marco Bezzecchi, iba también con parciales de récord y batió al madrileño con un espectacular cronómetro de 1:56.280, un segundo más rápido que el récord del año pasado de Quartararo.

Con Bezzecchi primero, entraron en la segunda clasificación Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Ai Ogura, Marc Márquez, Alex Márquez, Joan Mir, Jack Miller y Pedro Acosta.

El español Daniel Holgado (Kalex) protagonizó una auténtica exhibición, con récord incluido, en la práctica oficial de Moto2, pues si bien el australiano Senna Agius (Kalex) parecía imbatible al lograr un primer récord con su registro de 2:01.910, el primero en rodar en ese segundo, por detrás de él llegó Holgado.

El pupilo de Jorge Martínez 'Aspar', que en 2027 será piloto de MotoGP de la mano de Ducati y la escudería italiana 'Gresini Racing' logró un mejor tiempo de 2:01.815, que dejaba muy atrás el récord del año pasado de Manuel González (Kalex) con 2:02.111.

El líder del mundial 'Manugas' González, acabó tercero a 272 milésimas del registro de Holgado.

Tras Holgado, Agius y González, pasaron a la segunda clasificación directa Alex Escrig, Izan Guevara, Barry Baltus, Daniel Muñoz, Mario Aji, Celestino Vietti, Iván Ortolá, Alonso López, Sergio García Dols, Filip Salac y Collin Veijer.

El hispano argentino Valentín Perrone (KTM) sorprendió al británico Scott Ogden (KTM), que quería ser 'profeta en su tierra', en la práctica oficial de Moto3, con un mejor tiempo de 2:09.568, apenas 10 milésimas de segundo más rápido que el piloto de las Islas de su Graciosa Majestad.

El español Máximo Quiles (KTM), líder destacado del mundial de Moto3, acabó en la séptima plaza, a 270 milésimas de segundo de distancia.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta Scott Ogden ascendió hasta la primera plaza, al batir por apenas 90 milésimas de segundo, el registro del español Brian Uriarte (KTM), pero le duró poco la alegría al británico, al batirlo Perrone.

Tras ellos, Veda Pratama acabó en la tercera posición, por delante de Brian Uriarte, Casey O'Gorman, David Almansa, Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Adrián Cruces, Joel Esteban, Eddie O'Shea, Marco Morelli, Adrián Fernández y Ryusei Yamanaka, que son los que entran en la segunda clasificación.