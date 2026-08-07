El español David Almansa domina los primeros libres, el líder Máximo Quiles se va al suelo

Almansa marcó un mejor tiempo de 2:10.553, con Quiles a 544 milésimas de segundo y un accidente sin consecuencias para su integridad física en la curva catorce del trazado británico.

En apenas tres vueltas, Máximo Quiles había ejercido por primera vez de lo que es en la categoría de Moto3, el líder destacado, al colocarse al frente de la tabla de tiempos, aunque su registro fue cancelado por exceder los límites de la pista y, con media hora de sesión por delante, sus rivales más directos no se lo pusieron nada fácil en los casi seis kilómetros del trazado británico.

Con 5.900 metros de longitud y un ancho de pista de quince metros, con diez curvas hacia la derecha y ocho a la izquierda, el trazado de Silverstone, construido sobre una antigua base aérea utilizada durante la Segunda Guerra mundial, es uno de los retos más complicados y técnicos de todo el campeonato del mundo.

Con la cancelación del registro de Quiles, fue el también español Adrián Fernández (Honda) -que perdió todos sus puntos hasta Italia al ser penalizado el equipo por abrir el motor de su moto-, quien se encaramó a la primera posición con un tiempo de 2:11.405 y con el líder del mundial ascendiendo hasta la quinta plaza, con 2:11.966.

Pero el tiempo de Fernández también fue anulado, algo que no desanimó al piloto madrileño, que volvió a marcar un 2:11.413 que también fue cancelado, dándole la primera posición al español Álvaro Carpe (KTM), que rodó en 2:11.429, que en su caso se mantuvo en la tabla de tiempos.

Máximo Quiles y Adrián Fernández no desistieron en su empeño de ser los más rápidos y mientras que al segundo le volvían a cancelar una vuelta rápida que le hubiera situado tercero, al líder del campeonato le valió el 2:11.097 que consiguió para encaramarse a la primera posición.

En el ecuador de la sesión, Máximo Quiles, que marcaba el mejor tiempo de la categoría, decidió entrar en su taller, cuando en pista le seguía el joven Brian Uriarte (KTM), segundo en la clasificación provisional del mundial, que ascendió hasta la cuarta plaza (2:11.558) a casi cinco décimas de segundo del líder del mundial (0.483).

El tiempo de Quiles no 'aguantó' demasiado liderando a tabla, superado en apenas 22 milésimas de segundo por su propio compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli, que paró el cronómetro en 2:11.075, con Álvaro Carpe tercero ya a 354 milésimas de segundo.

En la parte final de la sesión fue el también español David Almansa (KTM) el que marcó las referencias a sus rivales al rodar en 2:10.553, que rebajaba el registro de Morelli en más de medio segundo y se convertía en el primero en rodar en los dos minutos y diez segundos.

Adrián Fernández, a pesar de llevarse un buen susto en una curva, que controló con maestría, se situó segundo con 2:11.050.

En el siguiente giro Fernández comenzó marcando parcial de vuelta rápida en el primero, aunque ralentizó en los siguientes y muchos de los tiempos de sus rivales no sirvieron de nada al irse por los suelos en la curva catorce el líder del mundial.

Ese percance sin consecuencias para Máximo Quiles, obligó a mostrar bandera amarilla a los comisarios de pista, quedando anulados todos los tiempos de los pilotos que pasaban por la zona en ese momento.

Al final, valió el mejor tiempo de David Almansa, por delante del británico Scott Ogden (KTM), que sufrió una caída inicial al principio de la sesión, Adrián Fernández, el australiano Joel Kelso (Honda) y Marco Morelli, con Quiles en el séptimo puesto.