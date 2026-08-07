Santiago Peña llega a Colombia para investidura de Abelardo de la Espriella

En la noche de ayer, jueves, el presidente Santiago Peña partió de Paraguay con destino a Colombia para asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo de ese país, el derechista Abelardo de la Espriella.

El presidente Peña viajó a Colombia encabezando una delegación que incluye también a la primera dama Leticia Ocampos y el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

La delegación paraguaya llegó anoche a la ciudad de Cali, donde tendrá lugar la ceremonia – por primera vez en la historia – por pedido del presidente electo colombiano. Habitualmente, las ceremonias de investidura presidencial se llevan a cabo en la capital colombiana, Bogotá.

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Además de romper con la tradición de llevar a cabo su ceremonia de investidura en Bogotá, De la Espriella - quien tuvo como base de su campaña una declaración de “guerra” guerrillas y grupos criminales - anunció que no dará su discurso inaugural ante el Congreso colombiano, como es costumbre, sino que lo hará ante fuerzas militares.

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Los invitados por De la Espriella

El presidente Peña se suma en Cali a otros mandatarios invitados para el acto de investidura que ya arribaron a Colombia en las últimas horas, como el presidente chileno José Antonio Kast, el argentino Javier Milei, el hondureño Nasry Asfura, el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, entre otros.

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También están invitados al evento el rey Felipe VI de España y los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino, y República Dominicana, Luis Abinader.

En junio, tras la ajustada victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales colombianas, el presidente Santiago Peña felicitó al mandatario electo calificándolo como un reflejo de la confianza de los colombianos “en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento de las instituciones”.