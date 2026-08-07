Clima en Paraguay: ¿cuánto frío hará este fin de semana y seguirá lloviendo?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur.
Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.
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No se esperan lluvias en Paraguay mañana, sábado. Sin embargo, el domingo de nuevo podrían registrarse precipitaciones en el este y norte.
Fin de semana fresco
Las temperaturas registran un notable descenso hoy en comparación con el ambiente cálido de los últimos días. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 19 grados a nivel nacional.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
16 °C
19 °C
San Pedro
15 °C
18 °C
Caacupé
13 °C
18 °C
Villarrica
12 °C
16 °C
Coronel Oviedo
13 °C
16 °C
Caazapá
12 °C
16 °C
Encarnación
10 °C
15 °C
San Juan Bautista
11 °C
15 °C
Paraguarí
12 °C
17 °C
Ciudad del Este
13 °C
18 °C
Asunción
13 °C
18 °C
Pilar
10 °C
15 °C
Pedro Juan Caballero
18 °C
21 °C
Salto del Guairá
16 °C
19 ºC
Pozo Colorado
15 °C
20 °C
Fuerte Olimpo
19 °C
24 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
22 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante el resto del fin de semana.