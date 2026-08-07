Clima
07 de agosto de 2026 a la - 05:25

Clima en Paraguay: ¿cuánto frío hará este fin de semana y seguirá lloviendo?

Vista del Lago Ypacaraí desde San Bernardino, en un día nublado
Natalia Daporta

Este viernes y los próximos días, el ambiente se mantendría fresco en Paraguay y aún podrían registrarse lluvias y tormentas eléctricas, aunque solo en algunas zonas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur.

Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.

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No se esperan lluvias en Paraguay mañana, sábado. Sin embargo, el domingo de nuevo podrían registrarse precipitaciones en el este y norte.

Fin de semana fresco

Las temperaturas registran un notable descenso hoy en comparación con el ambiente cálido de los últimos días. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 19 grados a nivel nacional.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

16 °C

19 °C

San Pedro

15 °C

18 °C

Caacupé

13 °C

18 °C

Villarrica

12 °C

16 °C

Coronel Oviedo

13 °C

16 °C

Caazapá

12 °C

16 °C

Encarnación

10 °C

15 °C

San Juan Bautista

11 °C

15 °C

Paraguarí

12 °C

17 °C

Ciudad del Este

13 °C

18 °C

Asunción

13 °C

18 °C

Pilar

10 °C

15 °C

Pedro Juan Caballero

18 °C

21 °C

Salto del Guairá

16 °C

19 ºC

Pozo Colorado

15 °C

20 °C

Fuerte Olimpo

19 °C

24 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

22 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante el resto del fin de semana.