Clima en Paraguay: ¿cuánto frío hará este fin de semana y seguirá lloviendo?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos moderados del sur.

Si bien en la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del norte y este.

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No se esperan lluvias en Paraguay mañana, sábado. Sin embargo, el domingo de nuevo podrían registrarse precipitaciones en el este y norte.

Fin de semana fresco

Las temperaturas registran un notable descenso hoy en comparación con el ambiente cálido de los últimos días. Hoy se esperan temperaturas máximas de 18 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 24 en el Chaco, con mínimas entre 10 y 19 grados a nivel nacional.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 16 °C 19 °C San Pedro 15 °C 18 °C Caacupé 13 °C 18 °C Villarrica 12 °C 16 °C Coronel Oviedo 13 °C 16 °C Caazapá 12 °C 16 °C Encarnación 10 °C 15 °C San Juan Bautista 11 °C 15 °C Paraguarí 12 °C 17 °C Ciudad del Este 13 °C 18 °C Asunción 13 °C 18 °C Pilar 10 °C 15 °C Pedro Juan Caballero 18 °C 21 °C Salto del Guairá 16 °C 19 ºC Pozo Colorado 15 °C 20 °C Fuerte Olimpo 19 °C 24 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 22 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante el resto del fin de semana.