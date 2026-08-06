Enfermero detenido: fue acusado de abusar de una adolescente en un Centro de Salud

Agentes de la Comisaría Novena de Carmen del Paraná informaron sobre la detención de un enfermero en su lugar de trabajo durante el mediodía de este jueves 6 de agosto. El hombre, de 35 años, ejercía funciones en el Centro de Salud de Carmen del Paraná, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Es investigado en el marco de una denuncia por un supuesto hecho punible contra la autonomía sexual de una menor de edad, causa que se encuentra en la Fiscalía Zonal.

El señalado fue puesto a disposición de la agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Coronel Bogado, Ilda Llano Quintana, quien dispuso su permanencia en la sede policial a cargo del Ministerio Público.

El funcionario fue identificado como Víctor Alexis Fernández Coronel (35), oriundo del barrio San Blas de Carmen del Paraná.

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El caso investigado

La madre de una adolescente de 16 años radicó la denuncia en la mañana de este jueves. En ella señalaba que la menor de edad fue abusada sexualmente e identificaba al detenido como el supuesto autor.

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Según la denuncia, el hecho fue cometido el miércoles 5 de agosto, a las 20:20, en las instalaciones del Centro de Salud de Carmen del Paraná.

Preliminarmente, información extraoficial refiere que la familia manifestó que, presuntamente, la adolescente pudo haber sido sometida sexualmente bajo los efectos de algún estupefaciente.

Los datos serán sometidos a pericia y el Ministerio Público desarrollará el caso con base en la declaración de la afectada.