El líder Manuel González domina con autoridad los primeros libres

En apenas tres vueltas, el líder del campeonato, se puso al frente de la clasificación con un registro de 2:03.302, secundado por el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el español Alex Escrig (Forward) en esos minutos iniciales de la sesión, en la que, como sucedió en Moto3, comenzó con numerosas cancelaciones de vuelta rápida por exceder los límites de la pista.

Una sesión que no comenzó demasiado bien para el japonés Taiyo Furusato (Kalex), quien se 'tocó' con el turco Deniz Öncü (Kalex), que se metió en su trayectoria en la curva uno, y le hizo acabar por los suelos, con un serio disgusto pero sin daños físicos que lamentar.

González no cejó en su empeño y unas vueltas más tarde, en su octavo giro, rodó en 2:02.924, 'metiendo' casi medio segundo a su inmediato perseguidor, que seguía siendo Celestino Vietti, al que poco después superó el australiano Senna Agius.

El compañero de equipo de González, el piloto australiano, se situó a 152 milésimas de segundo (2:03.076) del líder del campeonato, en su undécima vuelta, pero su registro fue cancelado por exceder los límites de la pista y que le hizo regresar a la sexta posición.

En su lugar, se encaramó a la segunda plaza el belga Barry Baltus (Kalex), que rodó en 2:03.132, por delante del recién incorporado tras su lesión en una mano Alonso López (Kalex) -fue séptimo al final- y de Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial.

Y 'Manugas' González volvió a rebajar su mejor tiempo personal al rodar en 2:02.492 en su decimotercera vuelta, que le acercaba al récord absoluto de la categoría que él mismo ostenta desde 2025 en 2:02.111.

No paró ahí la progresión del líder del mundial, que encadenó una segunda vuelta rápida consecutiva en su decimocuarto giro al parar el cronómetro en 2:02.333, cuando se iba por los suelos el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, al apurar en exceso la frenada, en la curva dieciséis.

Por entonces, David Alonso tenía el decimoquinto mejor tiempo, pero al ver la bandera de cuadros todos los pilotos, perdió dos posiciones más.

Nadie pudo con el registro de 'Manugas' González, que dominó la primera tanda libre en Silverstone, por delante de Barry Baltus, Filip Salac (Kalex), Daniel Holgado (Kalex) e Izan Guevara en las cinco primeras posiciones.