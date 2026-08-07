Marco Bezzecchi pulveriza el récord en una práctica oficial frenética

Bezzecchi, en su última vuelta lanzada estableció un nuevo récord absoluto con 1:56.280, al rodar prácticamente un segundo más rápido que el anterior mejor tiempo, que estableció en 2025 el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) estableció con 1:57.233.

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue el primero en rebajar ese récord de Quartararo, pero por detrás de él, hasta siete pilotos consiguieron batir el récord del piloto francés.

La práctica oficial comenzó ya con un ritmo trepidante, pues en su primera vuelta lanzada Jorge Martín (Aprilia RS-GP) consiguió parar el cronómetro en 1:58.456, que era más rápido que el mejor tiempo que por la mañana había acreditado como el mejor a Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) con 1:58.692.

Y no defraudó las expectativas iniciales suscitadas por Jorge Martín, quien en la tercera vuelta volvió a bajar su marca personal al rodar en 1:58.437, que segundos más tarde batió el madrileño Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) con 1:58.273.

Tras ellos se colocaron Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), mejorando sus registros matinales, pero luego superados, respectivamente, por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V4).

La práctica no había hecho más que comenzar y esos registros los consiguieron casi todos los pilotos con los compuestos intermedios de neumáticos, con Alex Márquez nuevamente como referencia con 1:58.201, lo que permitía presagiar que los registros iban a mejorar notablemente con el paso de los minutos y la llegada de los neumáticos 'blandos'.

Por entonces, Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, se encontraba en una discreta novena posición, a más de medio segundo del registro de su hermano, pero con casi 40 minutos de sesión todavía por delante.

No duró demasiado el registro de Alex Márquez, pues antes incluso de que los pilotos optasen por hacer sus 'time attack', Marco Bezzecchi rodó en 1:58.088, que poco más tarde fue batido por Raúl Fernández, el primero en rodar en el segundo 57, con un tiempo de 1:57.779 y 1:57.739, al que se acercó el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25), con 1:57.898.

Esos tiempos ya empezaban a acercarse al récord del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4), quien en 2025 rodó en 1:57.233.

Hasta ese momento, estuvo algo deslucido el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), segundo en la clasificación provisional del mundial, que parecía no encontrarse muy a gusto en el trazado británico, en el que se lesionó el pasado año.

Sin marcar parciales de vuelta rápida en su mejor giro, en el último de ellos 'recortó', de manera espectacular, para situarse líder con 1:57.628, 111 milésimas de segundo más rápido que su compañero Raúl Fernández, al que superó poco después Pedro Acosta.

Lo mejor estaba por llegar, pues una vuelta más tarde Acosta superó a Ogura al rodar en 1:57.535, pero tampoco el piloto de KTM duró mucho como líder, pues por detrás Alex Márquez paró el cronómetro en 1:57.267 para recuperar la primera plaza.

El récord estaba a punto de caer y lo hizo por primera vez de la mano de Marc Márquez, que paró el cronómetro en 1:57.005, batido segundos más tarde por Ai Ogura, el primero en romper la barrera del segundo 57 al rodar en 1:56.810, con Fabio di Giannantonio por detrás de él, también en el segundo 56 (1:56.976).

Aunque quedaban más de diez minutos de sesión por delante y ese rendimiento no era 'lo habitual', casi siempre destinado a los ocho minutos finales, esa vorágine de registros de récord hacía presagiar un final de práctica oficial mucho más rápido, máxime cuando todos los pilotos optaron por entrar en sus talleres a realizar los últimos ajustes.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) que consiguió meterse entre los diez primeros con 1:57.691, se fue por los suelos en la curva seis de las dieciocho que tiene el trazado británico y, sin opción de defender su posición en la segunda clasificación cuando todos los pilotos iban a por su último 'time attack'.

Y no tardó en quedarse fuera Bagnaia, precisamente ante el piloto al que él había desbancado de las posiciones de la segunda clasificación, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), que pasó a la quinta plaza.

Y todavía hubo más, pues Raúl Fernández protagonizó una vuelta espectacular para establecer un nuevo récord, con 1:56.615, mientras por detrás, el piloto oficial de Aprilia, Marco Bezzecchi, iba con parciales de récord, que logró al parar el cronómetro en 1:56.280, un segundo más rápido que el récord del año pasado de Quartararo.

Con Bezzecchi primero, entraron en la segunda clasificación Raúl Fernández, Fabio di Giannantonio, Jorge Martín, Ai Ogura, Marc Márquez, Alex Márquez, Joan Mir, Jack Miller y Pedro Acosta.