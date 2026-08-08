El español Brian Uriarte marca la pauta en la segunda tanda libre

Uriarte marcó un mejor tiempo de 2:09.847 que fue 88 milésimas de segundo más rápido que el registro del líder del mundial, el también español Máximo Quiles (KTM), con David Almansa (KTM), tercero a 156 milésimas de segundo.

Adrián Fernández (Honda), con 2:10.536, prácticamente un segundo respecto al mejor tiempo del hispano argentino Valentín Perrone (KTM) en la práctica oficial, en la que rodó en 2:09.568, fue la primera referencia en su segunda vuelta de los libres del sábado.

Le duró poco ese liderato, pues mientras el británico Scott Ogden (KTM) se volvía a caer en la curva tres, la misma en la que lo hizo el primer día, Valentín Perrone se ponía líder con 2:10.219.

Bien es cierto que los segundos entrenamientos libres sólo sirven para preparar las motos para la carrera, a la espera de la clasificación oficial que defina el orden de la formación de salida, pero también lo es que pone negro sobre blanco a los pilotos 'más fuertes' en lo que a ritmo se refiere en cada trazado.

En la misma curva tres se cayó poco después el irlandés Casey O'Gorman (Honda), como Ogden sin consecuencias para su integridad física, aunque sí trastocando los planes previstos de preparación para esta tanda libre.

David Almansa (KTM), gran especialista en vueltas rápidas, fue el siguiente en comandar la tabla de tiempos, ya en el límite de los dos minutos y diez segundos (2:10.003), que superó por primera vez el líder del campeonato, Máximo Quiles, al rodar en 2:09.979.

El principal líder en esta segunda parte de la temporada de Máximo Quiles, el también español Brian Uriarte (KTM), tardó algo más en saltar a la palestra, pero lo hizo en su undécima vuelta, en la que superó por 88 milésimas de segundo al primero, cuando rodó en 2:09.847.

Así concluyó la segunda tanda libre de Moto3, dominada por Brian Uriarte, por delante de Máximo Quiles, David Almansa, Scott Ogden, Valentín Perrone, Adrián Fernández, Ryusei Yamanaka, Eddie O'Shea, Matteo Bertelle y Álvaro Carpe en las diez primeras posiciones.